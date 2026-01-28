Impuestos

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

El incremento en bebidas alcohólicas y salario mínimo serían los principales factores de presión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 9:33 p. m.
El aumento en impuestos y nómina impacta la operación de restaurantes.
El aumento en impuestos y nómina impacta la operación de restaurantes. Foto: Getty Images

El sector gastronómico de Bogotá encendió las alertas frente al panorama económico que enfrentará en 2026. Un análisis técnico y financiero divulgado por Acodrés Bogotá Región advierte que el aumento simultáneo de impuestos, insumos y costos laborales podría dejar a miles de restaurantes operando en pérdida.

De acuerdo con el estudio, la estructura de costos del sector pasaría del 87 % en 2025 al 109 % en 2026, una cifra que, en la práctica, implicaría que muchos establecimientos gastarían más de lo que facturan, incluso antes de asumir compromisos como arriendos, servicios públicos, plataformas tecnológicas, seguridad o impuestos locales.

Uno de los factores con mayor impacto es el incremento del impuesto a las bebidas alcohólicas. Según el análisis, estos tributos registrarían aumentos que oscilan entre el 87 % y el 140 %, con un promedio cercano al 103 %.

Video revela cómo fue el homicidio de un hombre dentro de restaurante en El Peñón, oeste de Cali: fueron cinco sicarios

Este ajuste tendría un efecto directo sobre la operación de bares y restaurantes, donde el rubro de bebidas pasaría de representar el 27 % al 36 % de los costos totales.

Macroeconomía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

Macroeconomía

Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

Macroeconomía

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Macroeconomía

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Macroeconomía

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Finanzas

Convocatorias laborales vigentes en el sector hotelero y gastronómico

Semana TV

“Cuatro restaurantes están cerrando cada día en Colombia”: Julia Correa opina

Finanzas

¿Le apasiona el sector gastronómico? Aplique a las vacantes de empleo disponibles a nivel nacional

A este escenario se suma el aumento en el precio de los alimentos. También se señala que el costo de los insumos crecería del 35 % al 43 %, impulsado no solo por la inflación en productos básicos, sino también por el efecto del alza salarial en los proveedores de la cadena gastronómica.

El componente laboral también aparece como una de las principales presiones para el sector. Con el incremento del salario mínimo y los ajustes asociados a la reforma laboral, la nómina de los restaurantes pasaría del 25 % al 30 % de los costos operativos.

Para establecimientos intensivos en mano de obra, este cambio representa un desafío significativo para su sostenibilidad financiera.

La combinación de estos factores tiene una consecuencia directa: el margen operativo del sector, que en 2025 se ubicaba en alrededor del 13 %, caería hasta un -9 % en 2026. Es decir, una pérdida estructural que compromete la viabilidad de miles de negocios formales en la capital.

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

Desde Acodrés Bogotá Región advierten que el problema no radica en una sola medida, sino en el efecto acumulado de decisiones tributarias, laborales y de costos que terminan impactando simultáneamente la operación diaria.

La preferencia del dinero en efectivo obedece a factores como la facilidad y la rapidez para pagar, la costumbre y su uso en compras de bajo monto, explican analistas. Foto: 123rf /
El gremio gastronómico advierte que los costos superarían los ingresos en 2026. Foto: Foto: 123rf /

“Este incremento acumulado deja al sector gastronómico en pérdida estructural. Solicitamos mesas técnicas urgentes con el Gobierno y distrito para revisar el impacto real de estas medidas sobre una industria que emplea a más de 1.2 millones de colombianos”, señaló Liliana Montaño, presidenta y directora ejecutiva de Acodrés Bogotá Región.

El gremio también advirtió que, de no adoptarse medidas de mitigación, el impacto podría traducirse en cierres de establecimientos, reducción de empleos y mayor informalidad, especialmente entre pequeños y medianos restaurantes que operan con márgenes ajustados.

En Bogotá, el sector gastronómico agrupa a más de 80.000 establecimientos formales, que cumplen un papel clave no solo en la generación de empleo, sino también en el dinamismo económico, turístico y cultural de la ciudad.

“Unos amigos lo quieren conocer”: la escalofriante amenaza contra Los Montañeros tras millonario robo en su restaurante

Por ello, Acodrés hizo un llamado a las autoridades nacionales y distritales para abrir espacios de diálogo que permitan evaluar el impacto real de las medidas y buscar alternativas que protejan la continuidad del sector.

Más de Macroeconomía

Estas herramientas han revelado ciertos nombres de personas que estarían asociados con una mayor probabilidad de convertirse en multimillonarios en el futuro.

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Restaurante

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

Billetes euros.

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar se movió al alza en Colombia este 28 de enero: precio oficial de la divisa

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 28 de enero

El incremento en las deducciones por salud preocupa a un cierto grupo de pensionados en el país. (Photo by Yamil LAGE / AFP)

Gobierno alista cambios en el manejo del ahorro pensional y abre nuevo debate económico

Las personas podrán acceder a un curso sencillo donde aprenderán sobre aplicaciones básicas de la inteligencia artificial.

Así está cambiando el empleo de la región con la llegada de la IA

Colpensiones

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Dólar cerró en Colombia

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial para este 28 de enero

Inflación, alzas precios

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

Noticias Destacadas