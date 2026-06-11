Cómo se mueve el bitcoin hoy, 11 de junio: se recupera tras dura caída del 50% en su valor

El bitcoin es una de las criptomonedas más importantes del mundo. Sin embargo, muy pocos conocen cómo funciona este activo. En pocas palabras, esta es una moneda digital que existe únicamente en internet. No la imprime ningún gobierno, no la controla ningún banco y no tiene billetes o monedas físicas.

En medio de una economía volátil y en constante movimiento, cada vez son más los inversionistas y ahorradores que buscan poner su dinero en distintos activos de inversión, para obtener rentabilidades posteriormente. Por ello, muchos le ponen especial atención a estos criptoactivos.

Bitcoin se mantiene como uno de los activos digitales más observados del mercado. Su precio vuelve a moverse y despierta interés entre ahorradores e inversionistas. Foto: Getty Images

Precio del bitcoin para este 11 de junio: así se está moviendo la moneda

Para este 10 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 62.872 dólares. Esto significa un aumento del 2,32 % en el mercado actualmente.

La moneda registró una nueva recuperación, pese a la corrección en su precio que ha aumentado hasta un 50%, teniendo en cuenta que hace algunos meses registraba valores que oscilaban por encima de los 100.000 dólares.

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El comportamiento de los inversionistas indica que hay un agotamiento de la presión vendedora.

Si usted está interesado en adquirir esta criptomoneda y poner su dinero allí, es clave que entienda la dinámica y el mercado, para evitar dolores de cabeza en el futuro.

Tras varias semanas de volatilidad, el bitcoin muestra señales de recuperación. Expertos recomiendan analizar bien el mercado antes de invertir. Foto: istock

¿Dónde se pueden comprar bitcoins en Colombia?

En Colombia, las personas interesadas en adquirir bitcoin pueden hacerlo a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges. Estas permiten cargar fondos mediante diferentes métodos de pago, como tarjetas débito y crédito, además de transferencias electrónicas por PSE, para posteriormente comprar la criptomoneda de preferencia.

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Una de las alternativas más utilizadas es Binance, considerada una de las plataformas con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. Entre sus ventajas se encuentran las múltiples opciones para depositar dinero, incluyendo transferencias bancarias, operaciones P2P, Nequi, Daviplata y otros mecanismos de pago disponibles en Colombia.

Otra opción reconocida es Bitso, que ofrece servicios similares y se caracteriza por contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Cada vez más colombianos exploran el mundo de las criptomonedas. Conozca cuánto vale hoy el bitcoin y dónde puede comprarlo desde Colombia. Foto: Angelov - stock.adobe.com

Además, permite realizar depósitos en pesos colombianos a través de PSE, razón por la que suele ser recomendada para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas.