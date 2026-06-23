Precio del bitcoin para el martes 23 de junio de 2026; la criptomoneda redujo su valor

El bitcoin se ha consolidado como una de las criptomonedas más relevantes a nivel mundial. A pesar de su creciente popularidad, muchas personas aún desconocen cómo funciona este activo digital. A diferencia de las monedas tradicionales, el bitcoin solo existe en formato electrónico: no es emitido por ningún gobierno, no depende de bancos centrales y no cuenta con representación física en billetes o monedas.

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En un contexto económico marcado por la incertidumbre y las constantes variaciones en los mercados, cada vez más personas buscan diversificar sus inversiones para proteger su patrimonio y obtener posibles ganancias. En ese escenario, las criptomonedas, y especialmente el bitcoin, han despertado un mayor interés entre inversionistas y ahorradores que buscan nuevas alternativas de inversión.

¿Va a invertir en bitcoin? Conozca cuánto vale hoy la criptomoneda y dónde puede comprarla en Colombia. Foto: ADOBE STOCK

Precio del bitcoin para este 23 de junio: registra alta volatilidad en el mercado

Para este 23 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 62.318,8 dólares. Esto significa un aumento del 2,4 % en el mercado durante las últimas 24 horas.

El bitcoin se ha visto impactado por varios factores, entre los que se encuentran el movimiento del petróleo, el dólar, rendimientos de la deuda y los flujos hacia el ETF.

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Adicional a ello, está a la expectativa de la nueva reunión de la Reserva Federal, en la que se estrenará el nuevo gobernador elegido por Trump, Kevin Warsh.

La cotización del bitcoin sigue marcada por la volatilidad: estos son los factores que están moviendo el mercado. Foto: Getty Images

¿Dónde se pueden comprar bitcoins en Colombia?

En Colombia, las personas interesadas en adquirir bitcoin pueden hacerlo a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges. Estas permiten cargar fondos mediante diferentes métodos de pago, como tarjetas de débito y crédito, además de transferencias electrónicas por PSE, para posteriormente comprar la criptomoneda de preferencia.

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Una de las alternativas más utilizadas es Binance, considerada una de las plataformas con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. Entre sus ventajas se encuentran las múltiples opciones para depositar dinero, incluyendo transferencias bancarias, operaciones P2P, Nequi, Daviplata y otros mecanismos de pago disponibles en Colombia.

Otra opción reconocida es Bitso, que ofrece servicios similares y se caracteriza por contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Bitcoin mantiene el interés de los inversionistas. Consulte su precio para hoy y las plataformas disponibles para comprarlo en Colombia. Foto: adobe stock