El Ministerio del Trabajo expidió una circular con 16 orientaciones dirigidas a trabajadores y empleadores afectados por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. Las medidas buscan priorizar la vida y la seguridad de las personas, proteger los ingresos de las familias y contribuir a la conservación del empleo durante la emergencia.

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Entre las recomendaciones está implementar trabajo en casa, cuando las funciones y las circunstancias lo permitan, así como establecer horarios y formas de trabajo flexibles dentro de la ley. También se contempla la licencia remunerada por grave calamidad doméstica cuando corresponda y se pide evitar sanciones automáticas por ausencias o retrasos, para evaluar cada situación de manera particular.

La cartera laboral recordó que los trabajadores pueden solicitar el retiro parcial de cesantías para reparar sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos legales. Asimismo, empleadores y trabajadores pueden acordar vacaciones causadas o anticipadas, mientras que los permisos o licencias no remuneradas deben ser voluntarios.

Otras alternativas incluyen auxilios empresariales solidarios y el anticipo voluntario de la prima de diciembre, previo acuerdo entre las partes. El Ministerio también aclaró que el sismo no constituye por sí mismo una causal automática de despido o suspensión del contrato. De esta manera, la entidad busca evitar que la emergencia se traduzca en una pérdida inmediata de ingresos para los hogares afectados.

Natalia López, ministra del trabajo. Foto: Tomado de internet

Las empresas, además, deberán reforzar sus planes de prevención y emergencia y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las actividades laborales.

En caso de que los trabajadores participen en labores de apoyo y recuperación, estas deberán realizarse bajo condiciones que no pongan en riesgo su integridad. Los accidentes relacionados con el trabajo estarán cobijados por el Sistema de Riesgos Laborales, según corresponda.

Para atender las necesidades en las zonas afectadas, se habilitarán puestos móviles e inspectores itinerantes, con el propósito de brindar orientación directamente en los territorios. La entidad también llamó al diálogo social entre empleadores y trabajadores para encontrar alternativas que permitan mantener los puestos de trabajo y facilitar una recuperación segura.

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“Detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. La funcionaria hizo un llamado a actuar con humanidad, solidaridad y diálogo, y aseguró que el Ministerio estará presente en las zonas afectadas para escuchar y orientar a las comunidades.

El Ministerio reiteró que cada caso deberá analizarse de acuerdo con sus circunstancias y que las medidas voluntarias tendrán que ser concertadas, sin desconocer los derechos mínimos de los trabajadores.

“El Ministerio estará en los territorios, escuchando y orientando. En esta emergencia, cuidar el trabajo también significa cuidar a las familias colombianas”, concluyó López.