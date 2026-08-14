Dólar abre a la baja en Colombia: precio oficial este 14 de agosto

El dólar inició la cotización de este 14 de agosto en un precio de $ 3.113, lo que significó una baja de $ 14 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.127.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.121. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.108. El precio promedio es de $ 3.113.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 297.01 millones, registrando además un volumen promedio de 1.017 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,46 % llegando a las 99,400 unidades.

El precio del dólar frente al peso colombiano presenta variaciones durante la jornada de este viernes. Foto: Adobe Stock

Precios al productor se desaceleran en EE. UU. en julio, gracias a la energía

El índice precios al productor(PPI) se moderó en julio en Estados Unidos en términos interanuales, debido a que los costos de la energía descendieron con respecto al mes anterior tras un repunte previo provocado por el conflicto en Oriente Medio.

El IPP registró un aumento interanual del 4,7 %, una cifra inferior al incremento del 5,5 % observado en junio, informó el Departamento de Trabajo este jueves.

En términos mensuales, el IPP se mantuvo sin cambios.

Velocidad en llenado y entrada de Hidroituango, la petición de expertos en energía para enfrentar el fenómeno de El Niño

Esta desaceleración se debió a la caída de los precios de la energía, que descendieron un 3,1 % frente al mes anterior.

El descenso fue menor que el registrado en junio, cuando la presión sobre los costos de la energía derivada del conflicto con Irán estaba disminuyendo ligeramente.

La reanudación de las hostilidades alimenta la preocupación de que la inflación pueda persistir.

Los costos mundiales de la energía se han disparado desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán llevaron a la república islámica a bloquear prácticamente el acceso al estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es clave para el tránsito internacional de energía.

Desde entonces, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido, aumentando la presión sobre los costos de transporte de las empresas.

Precios al productor se desaceleran en EE. UU. en julio, gracias a la energía. Foto: Getty Images

En julio, más de la mitad de la caída en los costos de los bienes estuvo relacionada con la baja de los precios de la gasolina, señaló el Departamento de Trabajo.

“También descendieron los índices de precios de verduras frescas y secas, combustible diésel, combustible para aviones, combustibles residuales y resinas y materiales termoplásticos”, añadió el informe.