Incendios forestales afectan cultivos y ponen en riesgo a productores en Tolima

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para reforzar la atención a la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan diferentes zonas del Tolima.

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Según el gremio, la contingencia ha puesto en riesgo cultivos, viviendas y la vida de familias dedicadas a la producción de cereales y leguminosas, actividad de la que dependen económicamente numerosos hogares rurales.

Entre las zonas reportadas con afectaciones están San Luis, Payandé, Guamo, Espinal, Chicoral e Ibagué. De acuerdo con información de la Gobernación del Tolima del 12 de agosto, había 36 incendios activos en el departamento.

La emergencia se presenta después de que los agricultores enfrentaran durante junio y julio los efectos de la sequía extrema asociada al fenómeno de El Niño. Fenalce señaló que esta situación generó afectaciones en más de 10.600 hectáreas de maíz y ocasionó pérdidas económicas para los productores, aumentando la vulnerabilidad del sector.

Fenalce señaló que hay afectaciones en más de 10.600 hectáreas de maíz. Foto: Gobernación del Tolima

“La magnitud de esta emergencia requiere que las instituciones del Estado actúen de manera inmediata y coordinada para salvaguardar la vida, los bienes y los medios de subsistencia de nuestros agricultores, como lo son sus cultivos”, afirmó Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.

El gremio pidió acelerar la identificación y caracterización de las familias y los productores afectados, y activar mecanismos de asistencia y recuperación para mitigar las pérdidas, así como establecer una ruta de recuperación.

Fenalce aseguró que, con recursos propios y del Fondo Nacional de Cereales, ya acompaña a agricultores de los municipios afectados. Manifestó su disposición para trabajar con las autoridades en la atención de la emergencia.

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La federación también señaló que la situación debe ser atendida, al igual que la emergencia que atraviesa el país por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. En ese sentido, Trujillo Díaz sostuvo que los agricultores del Tolima también requieren solidaridad, atención y soluciones frente a las pérdidas ocasionadas por los incendios.

El gremio pidió fortalecer los protocolos de atención y coordinar acciones entre el Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima y las administraciones municipales.

“Fenalce se solidariza con todas las familias afectadas por los incendios y hace un llamado a unir esfuerzos para proteger la vida, el campo y la producción de alimentos del Tolima”, expresó.