En los últimos 50 días se han producido 438 incendios, el 10 % de los registrados a dos años del anterior fenómeno de El Niño

Un coctel de circunstancias podría llevar a Colombia a entrar en dificultades, debido a un incremento en la ocurrencia de incendios forestales por las altas temperaturas que trae el Fenómeno de El Niño, evento climático ya presente en el país, según lo confirmaron las autoridades ambientales.

El balance nacional, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es aterrador. Solo entre el 16 de junio y el 6 de agosto, es decir, en unos 50 días, ya se reportan 438 incendios forestales.

El comparativo con el anterior Niño permite evidenciar el impacto que está teniendo ya el fenómeno actual, cuyas dimensiones ahora serían mayores, con una probabilidad superior al 80 % de que sea un meganiño. Entre 2023 y 2024, cuando ocurrió otro evento similar, se produjeron 6.000 incendios forestales. Es decir, ahora, con solo el 13 % de los días que tiene un año ya llevamos un promedio del 7 % de los incendios que afectaron las áreas colombianas en dos años.

Incendios forestales, al ataque, en un contexto de altas temperaturas Foto: UNGRD / Cortesía

Comité de manejo de desastres concluyó reunión

La cifra de incendios ocurridos entre la mitad de junio y este 6 de agosto surgió de una sesión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, que tuvo lugar este jueves, con el propósito de evaluar el panorama que está azotando el país.

Las revisiones buscan establecer las condiciones climáticas previstas para las próximas semanas y, a partir de ahí, fortalecer la coordinación de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para preparar respuestas ante eventuales casos.

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El director de la Unidad, Javier Pava, hizo un pronunciamiento al terminar el Comité. Habló de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal afectadas y destacó la grave situación que se presenta en el departamento del Tolima: “Casi todo está en llamas”, dijo el funcionario, al tiempo que manifestó que hoy se termina la gestión de este Gobierno.

Hay que recordar que en dos años (2023-2024), la afectación de cobertura vegetal alcanzó las 17.192 hectáreas. Es decir, el ritmo del efecto actual, en tan pocos días, es preocupante.

Javier Pava, director de la UNGRD, lideró el comité para el manejo de desastres Foto: UNGRD / Cortesía

Llamado al nuevo gobierno

En tal sentido, Pava hizo un llamado al nuevo gobierno, liderado por Abelardo De La Espriella, para que impulse la financiación del proyecto de declaratoria de emergencia nacional, teniendo en cuenta la fuerte presencia del fenómeno de El Niño.

No en vano, la afectación llega a 191 municipios de 19 departamentos, y ya hay familias damnificadas al igual que heridos.

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De acuerdo con lo expresado por Pava, el país registra nueve incendios forestales activos, cuatro de ellos controlados ya, pero el que más preocupa es el del municipio tolimense de San Luis, donde el fuego arrasa ya 1.555 hectáreas.

Bomberos y autoridades se desplazan hacia los sitios afectados por incendios Foto: UNGRD / Cortesía

Según Pava, durante el comité, el Ideam habló de la alerta roja por altas sensaciones térmicas en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Casanare, Vichada y Guainía, donde existe probabilidad de golpes de calor. Allí, podría haber impacto en temas de salud, por calores e insolación.