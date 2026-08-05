Alerta naranja en Ibagué por impactos del fenómeno de El Niño

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres elevó a alerta naranja a Ibagué debido a los efectos del fenómeno de El Niño. La decisión responde al incremento de incendios forestales, la reducción del agua disponible en varias fuentes hídricas y las afectaciones que ya empieza a enfrentar el sector agrícola.

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Durante el fin de semana anterior, el departamento del Tolima registró 68 incendios forestales que dejaron una afectación cercana a las 339 hectáreas, una cifra que mantiene en máxima alerta al Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

Actualmente, algunos incendios continúan activos; los organismos de emergencia concentran sus esfuerzos para controlar las llamas y proteger a las comunidades.

“Al elevar la alerta a naranja, lo que conseguimos es activar los planes de emergencia y contingencia de los prestadores de servicios públicos de la ciudad, generar la preparación y el alistamiento de los diferentes organismos de socorro y reforzar a nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos”, comentó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (e).

La decisión de declarar la alerta naranja se sustentó en el aumento de las emergencias registradas durante las últimas semanas y en las afectaciones que el fenómeno de El Niño ya está generando en distintos sectores del municipio.

Según la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, solo en julio se reportaron 181 emergencias relacionadas con incendios forestales, quemas de cobertura vegetal y otras quemas prohibidas, siendo la comuna Nueve la zona más afectada.

Las cifras muestran un incremento significativo frente al mismo periodo de años anteriores: mientras en julio de 2025 se registraron 124 reportes, en 2024 la cifra fue de 16. Además, durante los primeros días de agosto ya se contabilizan 42 emergencias por conflagraciones, lo que evidencia el crecimiento exponencial de este tipo de eventos durante el año.

Alertas por probabilidad de incendios en el departamento del Tolima para agosto 2026. Foto: Gobernación del Tolima

A esta situación se suma la disminución del caudal en las fuentes hídricas. De acuerdo con el balance presentado, el 75 % de los acueductos comunitarios han reportado dificultades para abastecer de agua a sus usuarios. Asimismo, el sector agrícola podría enfrentar pérdidas en cerca de 3.000 hectáreas de cultivos como consecuencia de las condiciones climáticas.

Ante este panorama, las autoridades determinaron la necesidad de declarar la alerta naranja e hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar la tala de árboles que protegen ríos y quebradas, disponer adecuadamente los residuos sólidos, abstenerse de realizar quemas de basura que puedan salirse de control y fortalecer las acciones de ahorro de agua y energía.