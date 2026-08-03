Crece la preocupación por el volcán Puracé: expertos advierten sobre una alteración clave y alertan a estas zonas del país

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) declaró la alerta naranja en el volcán Puracé, una decisión que aumenta la atención sobre los riesgos asociados a su actividad y las medidas de prevención que deben adoptar las comunidades cercanas. De acuerdo con la entidad, el cambio en el nivel de alerta responde a variaciones significativas en el comportamiento del volcán.

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Entre los principales indicadores se encuentran el aumento de la energía de los sismos registrados bajo el cráter, el incremento de la temperatura de las emisiones de ceniza y una mayor liberación de gases. Si bien esta alerta significa que existe una mayor probabilidad de una erupción, no implica que vaya a ocurrir de forma inminente.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones que se emitan de acuerdo con la evolución de la actividad volcánica.

En caso de una erupción de gran magnitud, las principales zonas en riesgo son los municipios de Puracé, Popayán y Sotará, en el departamento del Cauca, además de varios resguardos y asentamientos indígenas de los pueblos Kokonuko, Nasa y Misak.

Entre los fenómenos que podrían presentarse están los flujos piroclásticos, lahares o corrientes de lodo, así como emisiones de ceniza y gases. Por ello, el SGC insistió en que las comunidades deben mantenerse informadas a través de los canales oficiales y acatar las orientaciones de las autoridades para facilitar una respuesta oportuna ante cualquier cambio.

El Servicio Geológico Colombiano declaró la alerta naranja en el volcán Puracé tras detectar cambios importantes en su actividad. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El director general del SGC, Julio Fierro Morales, explicó que la entidad trabaja de manera articulada con las comunidades y las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para garantizar que las decisiones se tomen con base en la información científica obtenida durante el monitoreo permanente del volcán.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros al suroriente de Popayán y es una de las 25 estructuras volcánicas activas que monitorea el Servicio Geológico Colombiano. Hace parte de la Cadena Volcánica Los Coconucos y se caracteriza por una actividad predominantemente explosiva.

Su última erupción importante ocurrió en 1977. Además, desde 1827 se han registrado al menos 14 erupciones menores que han ocasionado daños materiales y pérdidas humanas, razón por la que es considerado uno de los volcanes más activos del país.

La alerta naranja significa que la probabilidad de una erupción aumentó, aunque no implica que vaya a ocurrir de manera inmediata. Foto: Getty Images

La entidad advirtió que, aunque la actividad podría disminuir de manera temporal en algunos periodos, esto no significa que el volcán haya recuperado la estabilidad. Por esa razón, un eventual cambio a alerta amarilla solo se realizará cuando se confirme una tendencia sostenida de disminución de la actividad.

Como medida de prevención, la entidad también recomendó no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza y gases.