Guía práctica para cuidar la lengua de suegra: el secreto para evitar que se seque y estimular su crecimiento

La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria y clasificada desde 2017 dentro del género Dracaena, es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y fácil mantenimiento. Sus hojas rígidas, alargadas y con forma de espada la convierten en una opción ideal para decorar espacios modernos, además de ser una alternativa para quienes se inician en el cuidado de las plantas.

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Una de sus principales ventajas es su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación, ya que puede crecer tanto en lugares con buena luz indirecta como en zonas con menor luminosidad. Además, al ser originaria de las regiones áridas de África occidental, requiere muy poca agua, especialmente durante el invierno, lo que la hace especialmente resistente a la sequía.

Estas plantas requieren un riego muy moderado, ya que el exceso de agua es una de las principales causas de deterioro de esta planta. De acuerdo con información compartida en el sitio web Fronda, regarla únicamente cuando el sustrato esté completamente seco y retirar el agua que pueda acumularse en el plato o en el cubremaceta, con el fin de evitar que las raíces permanezcan en contacto con la humedad durante mucho tiempo.

La lengua de suegra es una planta que se relaciona con buena energía. Foto: Getty Images

Otro aspecto fundamental para mantenerla saludable es utilizar un sustrato con buen drenaje, como los destinados a cactus y plantas suculentas, que permiten evacuar el exceso de agua y reducen el riesgo de encharcamiento.

Además, durante la temporada de crecimiento también es posible aplicar un fertilizante para plantas verdes una vez al mes y en dosis bajas, aunque se aconseja suspender este aporte desde el inicio del otoño hasta mediados de la primavera.

La incorporación de jengibre como abono para la lengua de suegra puede promover un crecimiento más saludable y exuberante, lo que resulta en hojas más vibrantes y robustas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para estimular ese proceso, los expertos recomiendan dejar la lengua de suegra en interiores con buena iluminación y abundante luz indirecta, aunque también puede cultivarse al aire libre en regiones de clima templado donde no se presenten heladas frecuentes. En estos casos, ubicarla en zonas de semisombra y protegerla de la exposición prolongada al sol directo para evitar que se vea afectada por la intensidad de los rayos solares.

Otro factor determinante para mantener esta planta en buen estado es la temperatura. Debido a que no tolera el frío intenso ni las heladas, lo más conveniente es conservarla en ambientes con temperaturas que oscilen entre los 13 y los 24 °C, condiciones que favorecen su desarrollo y reducen el riesgo de daños en sus hojas y raíces.

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Aunque la sansevieria es reconocida por su gran resistencia y por adaptarse a condiciones poco favorables, su crecimiento suele ser lento. Por ello, es importante observar periódicamente su aspecto, ya que cambios en el color, la firmeza de las hojas o la aparición de otros signos pueden indicar que la planta atraviesa algún problema.