Cómo hacer un abono para la lengua de suegra: el sencillo truco para que saque nuevas hojas

La lengua de suegra se ha convertido en una de las plantas preferidas para decorar espacios del hogar gracias a su capacidad de adaptarse a distintas condiciones. Su resistencia permite mantenerla tanto en interiores como en exteriores, siempre que reciba los cuidados necesarios para conservar sus hojas firmes y saludables.

Cómo hacer que una lengua de suegra florezca: estas son las condiciones que necesita para crecer sana y rápidamente

Además, su mantenimiento suele ser sencillo, por lo que es una alternativa frecuente para quienes buscan una especie ornamental que no requiera atención constante.

A pesar de su resistencia, la planta puede presentar un crecimiento lento o dificultades para producir nuevas hojas cuando las condiciones del entorno no son las más adecuadas, e incluso muchos factores pueden influir en su desarrollo. Por ello, es importante prestar atención al estado del sustrato y a los nutrientes.

En estos casos, el abono natural puede convertirse en un complemento para favorecer el desarrollo de la lengua de suegra. Al aportar determinados nutrientes al sustrato, este tipo de fertilizante puede ayudar a mantener la planta en mejores condiciones y estimular la aparición de nuevos brotes.

La lengua de suegra es una planta que no florece con frecuencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, su aplicación debe hacerse con moderación, ya que un exceso de nutrientes también puede afectar las raíces y perjudicar la salud de la especie.

¿Cómo lograr que la lengua de suegra saque nuevas hojas?

Para preparar este abono casero, el creador de contenido Gio de la Rosa, dedicado a la jardinería y el cuidado de plantas de interior, recomienda utilizar dos litros de agua hirviendo, dos cáscaras de banano cortadas en trozos pequeños, cáscaras de cebolla y una o dos cucharadas de café.

De acuerdo con las recomendaciones del creador, estos ingredientes se dejan en el agua caliente durante cinco a siete minutos para que liberen parte de sus nutrientes. Una vez transcurrido este tiempo, la preparación debe dejarse enfriar y posteriormente colarse para retirar los restos sólidos.

Cuando el líquido esté completamente frío, se incorporan otros dos litros de agua para diluir la preparación. Para aplicarlo, se puede utilizar aproximadamente una taza del abono sobre la planta.

Aunque esta mezcla es recomendada para la lengua de suegra, también puede emplearse como complemento para otras especies vegetales, ya que estos ingredientes contienen nutrientes relacionados con procesos como la floración y la resistencia de las plantas.