Científicos advierten sobre un fenómeno climático que podría tener consecuencias “de gran alcance”

La temperatura media diaria global de la superficie del mar ha alcanzado su nivel más alto registrado, según informó recientemente el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). En concreto, llegó a los 21,1 °C el pasado 22 de agosto, superando el récord anterior de marzo de 2024 de 21,09 °C.

Falsas imágenes de animales creadas con inteligencia artificial alarman a los expertos: lanzan preocupante advertencia

El organismo europeo apuntó que el momento en que se registró este récord ha sido “particularmente notable”: las temperaturas oceánicas globales suelen alcanzar su punto máximo en marzo y abril, tras el verano austral; sin embargo, este último récord se ha registrado en agosto. Asimismo, ha superado el valor máximo anterior registrado en agosto, que fue de 20,98 °C en 2023.

Este récord diario se suma a una serie de récords mensuales de temperatura de la superficie del mar y casi récords observados a lo largo de 2026 en el océano extrapolar. Sobre esto, el organismo europeo insistió en que, si bien los récords diarios siempre deben interpretarse dentro de un contexto climático más amplio, este hito es “coherente” con el continuo calentamiento a largo plazo del océano global y la aparición de un fenómeno extremo de El Niño en el Pacífico tropical.

La investigación advierte que el calentamiento seguirá expandiendo las zonas con menor salinidad y sus efectos. Foto: Getty Images

En este sentido, recordó que, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño se fortalecerá durante los próximos meses. Además, el sistema de predicción estacional C3S sugiere que podría alcanzar “niveles no vistos en varias décadas”. Los científicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPPM) que trabajan para C3S siguen monitorizando la situación para determinar si el aumento de la temperatura superficial del mar diaria es temporal o persistente.

Copernicus ha advertido que el incremento a largo plazo de la temperatura del océano tiene consecuencias “de gran alcance” para las comunidades y los ecosistemas. Entre otras, ha apuntado a que un océano más cálido contribuye al aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica, lo que incrementa los riesgos para las comunidades costeras y las naciones insulares de baja altitud.

Las temperaturas más altas aumentan la probabilidad e intensidad de las olas de calor marinas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, las temperaturas más altas aumentan la probabilidad e intensidad de las olas de calor marinas, que pueden dañar ecosistemas clave, como los arrecifes de coral y las praderas marinas, lo que a su vez altera las redes tróficas marinas e industrias como la pesca y la acuicultura.

Por otro lado, unos valores térmicos oceánicos más elevados también incrementan el potencial de fenómenos meteorológicos extremos, ya que un océano más cálido transfiere más calor y humedad a la atmósfera, lo que puede intensificar las precipitaciones y algunos sistemas de tormentas. Además, un mar más caliente se vuelve menos eficiente para absorber dióxido de carbono de la atmósfera, lo que podría debilitar uno de los amortiguadores naturales más importantes del planeta contra el cambio climático.

Los océanos han experimentado un cambio en su color, debido al calentamiento global. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

La responsable estratégica de Clima del ECMWF, Samantha Burgess, ha comentado que este récord es “otra clara señal” de que el océano está sometido a una presión creciente, ya que El Niño está añadiendo calor al sistema, pero lo hace además de décadas de calentamiento provocado por la actividad humana.

“A medida que las temperaturas oceánicas siguen aumentando, también aumentan los riesgos para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras. Las consecuencias ya son visibles: el número de días con olas de calor marinas a nivel mundial se ha triplicado con creces desde principios de la década de 1990, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas marinos y las comunidades que dependen de ellos”, avisó.

*Con información de Europa Press.