Fabio Arjona, MinAmbiente, al referirse a decisiones sobre Santurbán: “No sé a qué erudito se le dio por hablar de ‘fracking’ en los páramos”

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, publicó en X un hilo. Lo hizo luego de que el Ministerio de Ambiente expidiera la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, que revocó la Resolución 0994 expedida el 6 de agosto del presente año (a menos de 24 horas de terminar el anterior Gobierno), y que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo en 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán.

Con el fin de proteger el agua y la biodiversidad, corregir las irregularidades durante la consulta pública, garantizar los derechos fundamentales de las comunidades, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, revocó la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo La Baja, ubicada fuera del Páramo de Santurbán.

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La decisión, ratificada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, respondió, de acuerdo con la cartera, a la necesidad de corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana. El fallo judicial también ordenó dejar sin efectos la consulta pública adelantada en el marco de ese trámite al identificar la posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California (Santander).

La revocada Resolución 0994 de 2026 se expidió el 6 de agosto (a menos de 24 horas de terminar el anterior Gobierno), a pesar de haber una tutela admitida en curso por posible vulneración de derechos y mientras se encontraba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, circunstancia que suspendía legalmente la actuación administrativa.

Con la revocatoria, indicó el Ministerio de Ambiente, quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja y el trámite vuelve así al punto en el que deben garantizarse plenamente la participación de las comunidades, la transparencia de la actuación administrativa y el respeto por el debido proceso.

El Ministerio de Ambiente adelantará ahora una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área. Esta revisión permitirá que las decisiones que se adopten cuenten con soporte científico y seguridad jurídica.

La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata, según explicó la cartera, de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas.

Expuestos estos argumentos por parte del Ministerio de Ambiente, Fabio Arjona, jefe de dicha cartera, publicó un mensaje en X. “Cinco cosas sobre Santurbán: 1. Dicen proteger Santurbán y el agua, pero durante cuatro años dejaron crecer la minería ilegal con una destrucción nefasta para el ecosistema y ahí sí nadie dijo nada. Pilas, el verdadero riesgo para Santurbán estuvo con quienes se hicieron los de la vista gorda mientras avanzaba la minería ilegal. Hoy tenemos documentadas más de 200 bocaminas ilegales y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá”.

“2. Durante el proceso de delimitación se reunieron con unos cuantos y se olvidaron de las comunidades que llevan décadas viviendo legalmente en el territorio y de él. Proteger Santurbán también significa escuchar a quienes lo habitan, reconocer sus realidades y garantizar que las decisiones tengan participación y legitimidad”, agregó Arjona.

“3. Se les olvidó que la justicia existe y que había un mandato claro que cumplir. Y ahora nos culpan por acatar las órdenes de un juez de rehacer un proceso que estaba mal hecho. En el caso de La Baja, además, la decisión se expidió a menos de 24 horas de terminar el Gobierno anterior, cuando había una tutela admitida y una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada. El juez determinó que debía reiniciarse el proceso y dejarse sin efecto la consulta pública. Por eso revocamos la decisión”, agregó el ministro de Ambiente.

“4. Y aclaremos algo que algunos parecen no entender: las 1.499 hectáreas de la reserva de La Baja no hacían parte del ecosistema de páramo. Eran áreas ubicadas por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. La decisión de declararlas reserva definitiva se tomó al cierre del gobierno anterior y sin haber resuelto previamente asuntos fundamentales del procedimiento. Por eso la revocamos: no para renunciar a la protección ambiental, sino para rehacer el proceso con participación, transparencia, ciencia y seguridad jurídica”, acentuó.

“5. No sé a qué erudito se le dio por hablar de fracking en los páramos si en estos ecosistemas no hay petróleo ni gas. En Colombia existe una Ley de Páramos que prohíbe la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en estos ecosistemas. Dejemos de repetir como loros toda la desinformación que está circulando y empecemos a hablar de Santurbán con ciencia y sensatez. El gobierno de @ABDELAESPRIELLA se propuso cuidar el agua, la biodiversidad y a las comunidades. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, puntualizó.

En El Debate, de SEMANA, el ministro Arjona ya había anticipado qué iba a suceder con Santurbán.

El ministro entrante de Ambiente, Fabio Arjona, se refirió entonces a las imágenes reveladas sobre actividad minera en el Páramo de Santurbán, al igual que dio cuenta de qué contempla el Gobierno con el mismo en el nuevo gobierno.

“Bueno, uno de los temas que me tocó liderar en su momento, por allá en el año 2012, 2014, no recuerdo muy bien la fecha, como Conservación Internacional, fue ayudar a delimitar lo que sería un área protegida regional en Santurbán. Entonces conozco el páramo y sé de la belleza que es. Esto forma parte también de este discurso tergiversado. Ahora mismo hay una acción febril para adelantar en una semana lo que no se hizo en cuatro años con respecto a una delimitación, violando todos los condicionantes que puso la Corte, que seguramente lo van a sacar, pero se va a caer. Ahora bien, en ese territorio de Santurbán hay un municipio que se llama California. Y no es por lo plano; la pendiente es como 30 grados, en promedio. Y otro municipio que se llama Betas. Desde la colonia hay aprovechamiento de oro en ese territorio. Y existe una actividad de minería; alguna se ha formalizado, pero de minería ilegal en muchos casos, que a veces la minería ilegal tiene una connotación de o formalizarse o volverse criminal. Y de alguna forma, algunas veces la minería ilegal es como los vendedores ambulantes, que son ilegales, pero socialmente permitidos”, anotó.

“Entonces, digamos, ahí en Santurbán y también dentro del orden jurídico del país se otorgó un título minero en principio a una firma canadiense que, entre otras, tenía unos estándares muy interesantes porque estaba financiado por el IFC, que se llamaba Ecooro; después pasó a una empresa de Eike Batista, que era más especulativa que no sé qué y tenía plata de los árabes; los árabes, Eike Batista quebró, los árabes asumieron el proyecto, los árabes no tenían ninguna posibilidad de trabajar en Colombia porque no conocían cómo funciona el tema y hoy lo tiene otra empresa ese título también. Lo que se ha vuelto una tremenda mentira es que oro o agua, ese ha sido del discurso”, agregó el ministro entrante.

“Primero que todo, yo lo dije en Vanguardia, inventaron una nueva rama de la ciencia, que es, pues, ahí la hidrología; acá se inventó la hidrología política y la geología política, contradiciendo todo, diciendo inclusive, diciendo, es decir, donde el agua casi que corre para arriba, donde las cuencas que abastecen Bucaramanga no son las mismas aunque están en el macizo. En fin, se ha tergiversado una serie de mentiras que han sido aún patrocinadas por este Gobierno y se ha paralizado todo”, agregó.

“Ahora no sabemos cuál era la situación de Santurbán. Lo que publicó el periódico Vanguardia, esas bocaminas a 3.500 metros de altura de minería criminal existen desde hace rato y no se ha hecho nada por controlarla. La minería criminal, conjuntamente con los cultivos de coca o de cultivos ilícitos en Colombia y la minería criminal en América Latina, es el principal problema de deterioro ambiental. Y gran parte de ese tema, en Remedios, Antioquia, ocurrió una asonada también de alguna manera fomentada por la criminalidad minera. Y una de las formas de controlar la minería criminal es con la formalización. Y una forma de lograr la formalización es con tecnología”, anticipó.

“Y una forma de obtener tecnología es con capital. Y una forma de tener el capital es con empresas mineras formales que tengan esa capacidad. Entonces, ahí está la sostenibilidad. Entonces, si tú vetas un territorio, a diferencia de los hidrocarburos, la minería de metales, especialmente de oro, te la sacan. Nadie ve que hay exploración y explotación petrolera ilegal o criminal, aunque se roban los oleoductos. Pero la minería sí, porque tú con maquinaria sencilla, retroexcavadora, maquinaria, destrozas todo un territorio y obtienes mineral. Entonces, ese tipo de situaciones como la que se está viviendo en Santurbán es perfectamente de generar el escenario para la criminalidad. Es generar el escenario para minería ilegal que se convierte en criminal. Entonces, ayer hubo un evento en Cali de la Asociación de no sé qué mineros, promovida por el Gobierno en temas de formalización; lo que está creando es un ambiente de protesta para fomentar minería, tierra de nadie. Entonces, eso es otra parte de las aristas del criterio ambiental que se ha tenido en este gobierno”, dijo Arjona.

Así las cosas, el gobierno de Abelardo De La Espriella anunció desde entonces que podría abrir la puerta a actividad minera en la zona de Santurbán para formalizar la actividad y no dejarle esa actividad minera a estos mineros artesanales que ya están contaminando los ríos.

“Existe la probabilidad, sí o no, de acuerdo cuando se presente el proyecto y los estudios ambientales desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, que tampoco le toca la minería como tampoco le toca el fomento del fracking; evaluará sobre la pertinencia ambiental de que esa empresa tenga una explotación. Pero depende de los resultados de los estudios. Entre un título minero y un desarrollo minero, hay mucho tiempo, miles de dólares y una serie de pasos que hay que dar. Entonces, estoy simplemente diciendo que existe un título en el área, que existe un título de una empresa que, entre otras, ha hecho un papel muy interesante en otras regiones del país; en Remedios, Antioquia, hay más de 34.000 personas de minería formalizadas”, explicó el jefe de la cartera.

“Ahora, en Segovia, mucha gente está interesada en que cunda el desorden, que no haya ningún tipo de gobernanza, que es el alimento y que es básicamente el ambiente donde se desarrolla la criminalidad, que es donde también creo que es una de las intenciones de generar ese caos y tener una tierra de nadie en la cual el país se queda sin los royalties, sin las regalías, sin las condiciones ambientales y sin la posibilidad de que eso sea una parte importante de todo el crecimiento económico. Más del 80 % del oro que se saca en Colombia es de origen ilegal“, puntualizó al respecto.