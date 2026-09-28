La factura del agua sigue subiendo: los cambios en casa que podrían reducir el recibo hasta un 30 %

El incremento en el costo de los servicios públicos ha llevado a que cada vez más personas pongan atención al consumo de agua, revisen sus hábitos diarios y busquen formas de reducir el gasto sin alterar su rutina.

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Aunque el valor del servicio varía según la ciudad, el estrato y el nivel de consumo de cada hogar, el impacto de las tarifas y otros cobros incluidos en la factura ha hecho que muchas familias analicen con más detalle cuánta agua utilizan cada mes.

Según doctoragua.es, incorporar pequeños cambios en la rutina puede generar una diferencia significativa, al punto de permitir un ahorro de hasta el 30 % en la factura del hogar. Además del beneficio económico, también ayuda a proteger un recurso que enfrenta una presión cada vez mayor por el cambio climático.

El primer paso para disminuir el consumo es reconocer cuáles son las actividades que más agua requieren dentro de la vivienda. Un baño en tina puede llegar a utilizar alrededor de 150 litros, mientras que una ducha ronda los 30 litros. A esto se suma el uso frecuente del inodoro, la lavadora y el lavavajillas, que representan una parte importante del gasto diario.

En la mayoría de las casas, el baño concentra el mayor consumo, por lo que es uno de los espacios donde los cambios de hábito pueden tener un impacto más evidente.

Hombre mira la factura del agua. Foto: Getty Images

Los hábitos que más reducen la factura del agua

Entre las medidas más recomendadas están reducir el tiempo de la ducha, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se afeitan, reparar fugas y aprovechar el agua que sale mientras se calienta la ducha para limpiar o regar plantas.

En la cocina también hay alternativas sencillas para evitar desperdicios, como lavar frutas y verduras en un recipiente, dejar los utensilios en remojo antes de fregarlos y abrir el grifo únicamente durante el enjuague.

Persona abriendo la llave del agua. Foto: Getty Images

Asimismo, se debe utilizar la lavadora y el lavavajillas con carga completa, activar programas ecológicos y optar por equipos más eficientes; esto permite ahorrar agua y reducir el consumo de energía al mismo tiempo.

Quienes cuentan con jardín también pueden disminuir el gasto si riegan durante las horas de menor calor, instalan sistemas de riego por goteo, aprovechan el agua lluvia y revisan periódicamente si existen fugas.