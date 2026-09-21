Incendios forestales: las recomendaciones clave para proteger su vida durante una emergencia

Villa de Leyva, en Boyacá, enfrenta una grave emergencia por un incendio forestal que ya ha consumido más de 200 hectáreas en el cerro de San Marcos.

Las llamas y la densa columna de humo son visibles desde la plaza principal del municipio, mientras el fuego amenaza viviendas, hoteles, habitantes, turistas y la fauna de la zona.

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Más de 250 personas, apoyadas por cuatro helicópteros, participan en las labores para controlar la conflagración, en una operación conjunta entre organismos de socorro, la Fuerza Pública y autoridades nacionales y departamentales.

La emergencia también pone en evidencia la importancia de saber cómo actuar frente a un incendio forestal. En épocas de temporada seca y altas temperaturas, este tipo de eventos suele aumentar, por lo que conocer las recomendaciones básicas puede ser determinante para proteger la vida y facilitar la atención de la emergencia.

Qué hacer durante un incendio forestal

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, reaccionar con rapidez y seguir las indicaciones de las autoridades es fundamental, sin importar el lugar donde ocurra la emergencia.

Si observa una columna de humo o detecta alguna situación que pueda provocar un incendio, repórtela de inmediato a la Línea 123 para que los organismos de respuesta puedan intervenir lo antes posible.

Detectar una columna de humo en sus primeros minutos puede facilitar una respuesta más rápida. Foto: AFP

Los bomberos insisten en que nunca se debe intentar apagar el fuego por cuenta propia, ya que las llamas pueden expandirse de manera impredecible y poner en riesgo la vida.

Si se encuentra cerca del humo, cubra la nariz y la boca con un trapo húmedo para disminuir la inhalación de partículas. Además, si conoce información que pueda ayudar a establecer cómo se originó el incendio, comuníquelo a las autoridades ambientales, pues estos datos pueden ser clave para controlar la emergencia e investigar sus causas.

También es importante estar atento a cualquier afectación en la salud tras la exposición al humo. Si presenta dificultad para respirar, dolor de cabeza, debilidad muscular, tos, irritación en la garganta, alteraciones del pulso o mareos, acuda de inmediato a un centro médico e informe que estuvo expuesto al humo de un incendio forestal.

Intentar apagar un incendio forestal sin el equipo adecuado puede exponer a las personas. Foto: AFP

La emergencia que vive Villa de Leyva recuerda que los incendios forestales pueden propagarse en cuestión de minutos y poner en riesgo tanto a las personas como a los ecosistemas.

Por ello, seguir las recomendaciones de las autoridades, reportar cualquier señal de alerta y evitar acciones que puedan aumentar el peligro son medidas que contribuyen a una respuesta más segura y efectiva.