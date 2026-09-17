Hallazgo sorprendente en el interior de la Tierra: científicos descubren posible reserva de agua a 2.900 kilómetros de profundidad

Un nuevo hallazgo ha llamado la atención de la comunidad científica tras identificar minerales capaces de almacenar hidrógeno y agua en las profundidades de la Tierra. Este descubrimiento podría aportar pistas sobre la presencia de elementos en el interior del planeta. El estudio, publicado en Nature Geoscience, se centró en compuestos que podrían encontrarse cerca del límite entre el manto y el núcleo externo.

El extraño fenómeno que mantiene en alerta a los expertos: podría formarse en los próximos días

Para determinar su capacidad de retención, los investigadores analizaron el comportamiento de estos minerales bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Las simulaciones realizadas mostraron que los compuestos pueden conservar hidrógeno incluso cuando están expuestos a pequeñas cantidades de agua.

El agua presente en el interior del planeta cumple un papel relevante en la dinámica del manto, una enorme capa de roca que se extiende hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad. Incluso en pequeñas cantidades, puede facilitar la deformación y el desplazamiento lento de las rocas, procesos relacionados con la actividad tectónica. A escalas de millones de años, estos movimientos podrían influir en la regulación del clima.

Las simulaciones realizadas mostraron que los compuestos pueden conservar hidrógeno incluso cuando están expuestos a pequeñas cantidades de agua. Foto: Fotografía : iStock / Rost-9D

Minerales bajo condiciones extremas de presión y temperatura

Para recrear las condiciones extremas del interior profundo de la Tierra, los investigadores utilizaron celdas de yunque de diamante, dispositivos capaces de someter pequeñas muestras a presiones muy elevadas. Mediante estos experimentos, analizaron compuestos de hierro y observaron su capacidad para incorporar hidrógeno en las capas profundas del planeta.

El agua retenida en estos minerales podría intervenir en procesos que ocurren lentamente dentro del manto y que están relacionados con el movimiento de las rocas y la dinámica interna de la Tierra. Además, cuando determinados minerales ascienden hacia regiones donde la presión disminuye, podrían liberar parte del agua almacenada, un proceso que podría estar vinculado con algunos fenómenos geológicos.

El agua retenida en estos minerales podría intervenir en procesos que ocurren lentamente dentro del manto. Foto: Thibaut Roger / UNIGE

Sin embargo, el agua retenida en estos minerales no necesariamente permanecería allí de forma indefinida. A medida que las corrientes del manto trasladan el material hacia regiones menos profundas, la reducción de la presión podría alterar la estabilidad de los minerales y favorecer la liberación del agua.

Posteriormente, una parte podría quedar atrapada en otros minerales y, a lo largo del tiempo, regresar hacia la superficie mediante movimientos ascendentes del manto y procesos volcánicos.