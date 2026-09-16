El peligro oculto dentro del microondas: científico alerta por una pieza en su interior que puede contener un “compuesto” tóxico

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Sin embargo, en su interior hay componentes que no deben ser manipulados por personas sin conocimientos técnicos, especialmente tras una reciente alerta sobre los posibles riesgos asociados con una de sus piezas.

El electrodoméstico de la cocina que parece inofensivo, pero debería desconectar después de usarlo para evitar un incendio

Durante una entrevista en el programa The Wild Project, el químico y divulgador científico Aythami Soto, del canal de YouTube Reacciona Explota, advirtió sobre los riesgos del óxido de berilio, un compuesto que puede encontrarse en algunos componentes internos de los microondas. El experto lo calificó como “uno de los elementos más peligrosos de la tabla periódica” con los que se debe tener precaución.

El químico explicó que una exposición al berilio “te causa daños permanentes en los pulmones y lo peor de todo es que no lo notas en los primeros años”, en declaraciones citadas por Okdiario. Además, señaló que los efectos negativos podrían aparecer incluso décadas más tarde, lo que dificulta relacionar los síntomas con el contacto inicial con este compuesto.

Los microondas son útiles en la cocina. Foto: Getty Images

El óxido de berilio tuvo durante décadas un papel importante en la industria electrónica y fue utilizado en la fabricación de equipos como radares y tubos de rayos X. Su uso estuvo relacionado con sus propiedades térmicas y eléctricas, que lo hicieron útil en diferentes aplicaciones tecnológicas.

Sin embargo, investigaciones recopiladas en una revisión publicada en PubMed Central advierten que la inhalación de partículas finas de berilio puede provocar beriliosis, una enfermedad pulmonar crónica que puede desarrollarse después de años de exposición, incluso cuando las concentraciones inhaladas son relativamente bajas.

Advierten que la inhalación de partículas finas de berilio puede provocar beriliosis, una enfermedad pulmonar crónica. Foto: Getty Images

Entre los principales efectos asociados se encuentran la tos persistente, las dificultades respiratorias y una respuesta de sensibilización del sistema inmunológico que puede ser irreversible. El nivel de riesgo depende de la forma química del material y de la vía de exposición: mientras el berilio sólido e intacto representa un peligro mucho menor, la inhalación de polvo o partículas puede ser altamente perjudicial.

Durante la entrevista, Aythami Soto también explicó el origen del nombre del elemento y señaló que está relacionado con las esmeraldas, cuyo característico color verde se debe a la presencia de berilio. Según el divulgador, el término habría surgido a partir del nombre de una antigua ciudad “de la India llamada Veril” asociada con estas piedras preciosas.

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En cuanto a los hogares, Soto advirtió que algunos componentes de los microondas pueden contener óxido de berilio, por lo que recomendó tener precaución al desmontar estos electrodomésticos. No obstante, aclaró que el riesgo se presenta principalmente cuando el material se rompe y libera partículas que pueden ser inhaladas, mientras que permanecer intacto reduce considerablemente la posibilidad de exposición.