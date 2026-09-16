Alerta por nueva modalidad de estafa: así pueden dejarlo con una deuda que nunca solicitó

Una alerta ha llamado la atención de las autoridades nacionales debido al aumento de una modalidad de fraude cibernético que pone en riesgo el patrimonio de los usuarios del sistema financiero digital. La estrategia empleada por los delincuentes busca aprovechar las herramientas de las billeteras virtuales para acceder a recursos económicos a nombre de las víctimas.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de su estrategia de prevención de delitos informáticos, advirtió sobre las maniobras utilizadas por redes de ciberdelincuentes para solicitar créditos de manera rápida a nombre de ciudadanos desprevenidos, utilizando sus propias billeteras virtuales y el acceso a sus servicios financieros.

Esta modalidad de estafa aprovecha la rapidez y digitalización de los servicios financieros actuales. El crecimiento de las aplicaciones de pago y de los microcréditos que pueden aprobarse en cuestión de minutos ha creado oportunidades para que los ciberdelincuentes suplanten identidades o vulneren la seguridad de las cuentas.

Los titulares pueden acudir al banco y, si es necesario, presentar denuncias ante autoridades competentes. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Créditos exprés, una modalidad en aumento

El modus operandi suele comenzar con el acceso ilegal a información personal o credenciales de las plataformas digitales de las víctimas. Con estos datos, los delincuentes pueden ingresar a sus cuentas y utilizar los canales digitales para solicitar préstamos inmediatos, conocidos como créditos exprés.

Posteriormente, los estafadores buscan desviar el dinero mediante engaños. Para ello, pueden enviar notificaciones falsas o hacer creer a la víctima que recibió una consignación por error y, bajo presión, pedirle que transfiera los recursos a una cuenta de terceros. Es ahí donde se efectúa el engaño.

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De esta manera, la víctima puede terminar entregando su propio dinero para cubrir una deuda que no solicitó. Sin embargo, el crédito permanece activo a su nombre ante la entidad financiera, por lo que la obligación de pago continúa vigente.

Ante este panorama, la Fiscalía General de la Nación recomienda proteger las credenciales y evitar compartir contraseñas, códigos de verificación u otros datos personales mediante llamadas, mensajes o enlaces sospechosos. También aconseja desconfiar de transferencias de origen desconocido y no enviar ese dinero a terceros por solicitud de personas ajenas.

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Además, las autoridades recomiendan revisar periódicamente los movimientos de las cuentas y los créditos activos en las plataformas financieras. Ante cualquier notificación inusual, lo indicado es comunicarse directamente con los canales oficiales de atención de la billetera digital para verificar la información y gestionar reversiones.

Si una persona detecta la apertura de un crédito que no autorizó, debe reportarlo de inmediato ante la plataforma financiera y presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Actuar rápidamente puede facilitar la atención del caso y dejar constancia de la operación no reconocida.