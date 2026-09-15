Qué significa 2.4 GHz y 5 GHz: esta es la diferencia que puede hacer que su wifi sea mucho más rápido

Tener una buena conexión a internet dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Gran parte de las actividades cotidianas dependen de ella, desde enviar mensajes y navegar por redes sociales hasta consultar información, trabajar o disfrutar de una película en streaming.

El truco de los 30 segundos para que la red wifi del hogar vuelva a funcionar con mayor velocidad y estabilidad

A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho las exigencias de los usuarios. Hoy no solo importa tener internet, sino contar con una conexión que ofrezca la velocidad y la estabilidad suficientes para responder a las necesidades del día a día.

En ese contexto, hay un detalle que muchas personas pasan por alto: la diferencia entre las redes WiFi de 2.4 GHz y 5 GHz. Aunque ambas cumplen la misma función, cada una tiene características que pueden hacerla más conveniente según el uso que se le vaya a dar.

De acuerdo con Xataka, las principales diferencias entre ambas bandas están en la velocidad, el alcance y las interferencias. La red de 2.4 GHz ofrece una cobertura más amplia y atraviesa mejor las paredes, aunque suele ser más lenta y está más expuesta a interferencias porque es la banda que utilizan más dispositivos.

Las fallas en el internet generan frustración porque actualmente muchas actividades dependen de la conexión digital. Foto: Getty Images

Por el contrario, la red de 5 GHz brinda una conexión más rápida y estable, con menos interferencias y más canales disponibles. Su principal limitación es que tiene un alcance menor y la señal pierde fuerza con mayor facilidad cuando encuentra obstáculos.

¿Cuál conviene usar?

Las diferencias también se reflejan en el rendimiento. La banda de 2.4 GHz suele ofrecer velocidades cercanas a los 50 o 60 Mbps, mientras que la de 5 GHz puede alcanzar hasta 867 Mbps en condiciones favorables.

Por esa razón, en los routers de doble banda la elección depende del tipo de dispositivo y de la actividad que se vaya a realizar. La red de 5 GHz resulta ideal para computadores, consolas o televisores inteligentes que requieren mayor velocidad para videollamadas, videojuegos o contenido en alta definición. En cambio, la banda de 2.4 GHz puede ser más útil cuando se necesita una cobertura más amplia, especialmente en celulares, tablets o equipos ubicados lejos del router.

Un aspecto que muchos pasan por alto es que el nombre del wifi puede influir en su funcionamiento. Foto: Getty Images

Además, algunos dispositivos antiguos solo son compatibles con la banda de 2.4 GHz, por lo que identificar correctamente ambas redes al momento de configurarlas puede evitar problemas de conexión.

En definitiva, la mejor opción dependerá del uso que se le vaya a dar al internet. Evaluar la distancia al router, la velocidad que se necesita y el tipo de dispositivo permitirá elegir la banda que mejor se adapte a cada situación y aprovechar al máximo la conexión disponible.