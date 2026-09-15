Estados Unidos realizó un ejercicio militar que lleva las operaciones de combate a un escenario cada vez más disputado: el espacio. El Comando Espacial de Estados Unidos (SpaceCom) puso en marcha Apollo Maneuvers 2026, una prueba con vuelos reales destinada a estudiar cómo podrían actuar sus capacidades espaciales durante una situación de conflicto.

El histórico avión militar de Estados Unidos: es capaz de transportar municiones cuatro veces más pesadas

La actividad, desarrollada durante la primera semana de septiembre, incluyó maniobras coordinadas en órbitas bajas, medias y geoestacionarias. El objetivo no fue enfrentar satélites con armas, sino comprobar cómo pueden desplazarse y mantenerse operativos cuando el entorno deja de ser seguro.

La estrategia detrás de las maniobras

El ejercicio buscó probar conceptos de guerra de maniobras, es decir, la posibilidad de utilizar el movimiento para conseguir una posición favorable frente a una amenaza.

El general Stephen Whiting, comandante del Comando Espacial de EE. UU., explicó por qué esta capacidad resulta importante: “Operar desde una órbita estática y predecible deja a nuestros recursos combatiendo desde una posición fija y fácilmente vulnerable”.

Por esa razón, agregó: “Para desempeñarnos, sobrevivir y obtener ventaja en el dominio espacial, necesitamos maniobrabilidad y capacidad de supervivencia en nuestras capacidades”.

Moverse en el espacio podría ser clave para proteger los satélites estadounidenses. Foto: Getty Images

En términos sencillos, la idea es que un satélite no tenga que permanecer siempre en el mismo lugar. Ante una amenaza, podría necesitar cambiar de posición o participar en una operación coordinada con otras naves.

También probaron cómo mantener los satélites

Apollo Maneuvers no se concentró únicamente en mover vehículos espaciales. SpaceCom también utilizó el ejercicio para estudiar la logística y el mantenimiento necesarios cuando las operaciones ocurren en un entorno de conflicto.

Whiting señaló: “Ejercicios como las maniobras Apolo nos permiten demostrar los requisitos y las capacidades necesarias para maniobrar y obtener ventaja en el dominio espacial”.

Estados Unidos analiza cómo sostener sus operaciones espaciales en tiempos de conflicto. Foto: Getty Images

El general añadió que realizar actividades coordinadas en diferentes órbitas permite “reforzar la ventaja bélica de nuestras alianzas al perfeccionar las tácticas, examinar la logística en situaciones de conflicto y desarrollar los requisitos de mantenimiento de satélites”.

Participaron aliados y empresas

El ejercicio involucró a países participantes en la operación multinacional Olympic Defender y a una célula de integración comercial.

Según SpaceCom, reunir capacidades militares, aliadas y comerciales permitió validar procedimientos conjuntos y mejorar la coordinación entre los participantes. Los datos obtenidos servirán para definir futuras doctrinas, planes operacionales y necesidades relacionadas con la logística y el mantenimiento de satélites.

El ejercicio representa así un cambio en la preparación estadounidense: no basta con tener sistemas en órbita, también se busca que puedan maniobrar, resistir y continuar funcionando en un escenario cada vez más disputado.