La voz de un familiar ya no es suficiente: así puede descubrir una estafa hecha con inteligencia artificial

Escuchar la voz de un familiar al otro lado del teléfono ya no garantiza que la persona que habla sea realmente quien dice ser. Las herramientas de inteligencia artificial permiten imitar voces con pocos segundos de audio, una situación que los delincuentes están aprovechando para crear engaños cada vez más convincentes.

Revelan en qué consiste y cómo usar el truco de la ‘contraseña familiar’ para evitar ser estafado por astutos ciberdelincuentes

El problema ya tiene una dimensión considerable. Un estudio de Hiya publicado en marzo de 2026 encontró que uno de cada cuatro estadounidenses aseguró haber recibido una llamada con una voz generada mediante IA durante los 12 meses anteriores. Otro 24 % dijo no estar seguro de poder diferenciar una voz real de una artificial.

Una llamada puede convertirse en una trampa

Una de las modalidades consiste en hacer creer a la víctima que un familiar fue secuestrado o se encuentra en una situación urgente. Para aumentar la credibilidad, los delincuentes pueden combinar una voz clonada con llanto, ruido de fondo y datos personales obtenidos de redes sociales.

Ante este escenario, ESET recomienda establecer previamente una palabra o frase que solo conozcan los integrantes de la familia. Si durante una llamada existe alguna sospecha, pedir esa clave puede ayudar a comprobar la identidad de quien está al otro lado.

ESET recomienda acordar una palabra secreta para comprobar la identidad de un familiar. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explicó: “Por supuesto, debe ser fácil de recordar, pero también poco común. Además, no debería ser algo que pueda descubrirse revisando las publicaciones en redes sociales u otras fuentes de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Por eso conviene evitar opciones obvias, como el nombre de una mascota familiar o el equipo deportivo favorito”.

¿Qué hacer si hay dudas?

Si alguien no recuerda la palabra acordada, ESET recomienda terminar la llamada y comunicarse posteriormente mediante un número guardado previamente en los contactos o a través de un grupo familiar ya existente.

También es posible formular una pregunta cuya respuesta solo conozcan los integrantes de la familia. Ante cualquier sospecha, no se debe enviar dinero ni entregar información personal.

Ante una llamada sospechosa, entregar dinero o datos personales puede aumentar el riesgo de fraude. Foto: Getty Images

Si la estafa ya ocurrió, se aconseja contactar al banco, conservar las evidencias, cambiar las contraseñas posiblemente expuestas, activar la autenticación en dos pasos y denunciar el caso ante las autoridades.