Fútbol gratis en el celular: revelan por qué descargar esta aplicación podría dejarlo sin los ahorros de toda su vida

Los celulares se han convertido en uno de los principales medios para ver fútbol. La posibilidad de acceder a partidos desde cualquier lugar, siempre que haya conexión a internet, ha cambiado la manera en la que muchas personas siguen este deporte sin depender de un televisor o de una pantalla grande.

La estafa del paquete pendiente: así convierten una compra por internet en una trampa que despoja cuentas bancarias

Además de la comodidad, otro factor que ha impulsado esta tendencia es la existencia de transmisiones gratuitas legales. Aunque gran parte de las competiciones se ofrece a través de plataformas de pago, también hay torneos y encuentros que pueden verse sin costo mediante servicios autorizados.

Sin embargo, no todas las aplicaciones o plataformas que prometen acceso gratuito a miles de canales son una opción segura.

La Guardia Civil de España lanzó una advertencia sobre los riesgos de utilizar servicios IPTV ilegales, que suelen ofrecer películas, series y eventos deportivos sin contar con las licencias correspondientes.

Estas plataformas se presentan como una alternativa económica o incluso gratuita, pero, además de infringir derechos de autor, pueden convertirse en una puerta de entrada para ciberdelincuentes.

Algunas aplicaciones IPTV ilegales pueden convertirse en una vía para instalar programas maliciosos. Foto: Getty Images / Fútbol Libre

El peligro oculto detrás de las IPTV ilegales

Según las autoridades españolas, muchas de estas aplicaciones esconden un malware que comienza a funcionar en segundo plano una vez se instala en el dispositivo.

El problema va mucho más allá de la reproducción de contenido. Cuando el usuario abre aplicaciones bancarias, el software malicioso puede interponer una pantalla falsa para robar contraseñas, interceptar los códigos de verificación e incluso tomar el control del teléfono.

En otras palabras, lo que parece un ahorro en una suscripción podría terminar facilitando el acceso de delincuentes a las cuentas bancarias y a otra información personal almacenada en el celular.

Muchas personas buscan evitar los costos de las plataformas de suscripción. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Cómo ver fútbol de forma más segura

La principal recomendación es descargar únicamente aplicaciones oficiales o plataformas que cuenten con las licencias correspondientes y ofrezcan medidas de seguridad para proteger la información de los usuarios.

También es aconsejable revisar quién desarrolla la aplicación antes de instalarla, verificar las opiniones en las tiendas oficiales y desconfiar de servicios que prometen acceso ilimitado a canales prémium sin explicar cómo obtienen esos derechos.

Optar por plataformas legales reduce el riesgo de infecciones con malware y permite disfrutar de los partidos con mayor tranquilidad, sin exponer datos personales o financieros.