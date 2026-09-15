¿Vale la pena cambiar el iPhone 17 Pro por el iPhone 18 Pro? Estas son las diferencias más importantes que debe conocer

Apple presentó recientemente el iPhone 18 Pro, una nueva generación del smartphone que incorpora cambios en aspectos como el procesador, el sistema de cámaras y algunas funciones de video. El nuevo modelo comenzará a estar disponible el 18 de septiembre, mientras que el iPhone 17 Pro pasará a ocupar el lugar de la generación anterior.

Con este lanzamiento, una de las preguntas que pueden surgir entre los usuarios es si las novedades son suficientes para justificar el cambio. La duda también puede aparecer entre quienes buscan comprar un teléfono nuevo y deben decidir si adquirir la generación más reciente o aprovechar las prestaciones del modelo anterior.

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Si bien el iPhone 18 Pro introduce modificaciones en rendimiento, fotografía y video, buena parte de sus especificaciones se mantiene respecto al iPhone 17 Pro. Por ello, más que asumir que el último equipo necesariamente es la mejor alternativa, conviene revisar qué cambió realmente y hasta qué punto esas diferencias pueden influir en el uso cotidiano.

Diferencias entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 18 Pro

A primera vista, ambos equipos mantienen varias características en común. Los dos cuentan con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, ProMotion de hasta 120 Hz, pantalla siempre activa y compatibilidad con HDR y True Tone. También conservan un diseño en aluminio, protección Ceramic Shield, tres cámaras traseras de 48 MP y una cámara frontal de 18 MP.

El procesador A20 Pro estrena una arquitectura de dos nanómetros. Foto: Apple

Una de las principales novedades se encuentra en el procesador. El iPhone 17 Pro incorpora el A19 Pro, mientras que el iPhone 18 Pro utiliza el A20 Pro. Además, la GPU pasa de seis a siete núcleos e incorpora Neural Accelerators. Se trata de una actualización en el hardware, aunque el impacto que tenga en la experiencia diaria dependerá de los tipos de tareas que realice cada usuario.

El sistema fotográfico también presenta una modificación concreta en la cámara principal. En el iPhone 17 Pro se encuentra una cámara Fusion de 48 MP, mientras que el iPhone 18 Pro incorpora una apertura variable con opciones de ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4. Esta función permite ajustar la cantidad de luz que llega al sensor de acuerdo con las condiciones de la escena, algo que puede resultar especialmente relevante para quienes utilizan el teléfono con frecuencia para tomar fotografías.

El iPhone 17 Pro incorpora el A19 Pro, mientras que el iPhone 18 Pro utiliza el A20 Pro. Foto: Apple

Otro aspecto que cambia es la capacidad de almacenamiento. El iPhone 17 Pro está disponible con 256 GB, 512 GB y 1 TB; en cambio, el iPhone 18 suma una versión de 2 TB. Esta alternativa puede ser útil para quienes almacenan grandes cantidades de archivos en el teléfono, aunque no supone una necesidad para todos los usuarios.

En cuanto al diseño, las diferencias son más discretas. Ambos equipos tienen dimensiones muy similares, aunque el iPhone 18 Pro es ligeramente más grueso y pesa 211 gramos, frente a los 204 gramos del iPhone 17 Pro. También se modifican las opciones de color disponibles en cada generación.

Entonces, ¿vale la pena comprar el iPhone 18 Pro?

La respuesta depende principalmente del punto de partida de la persona. Quien ya tiene un iPhone 17 Pro encontrará una experiencia general bastante familiar, debido a que elementos como la pantalla, la resolución de las cámaras, el zoom, la cámara frontal y buena parte del diseño se mantienen.

El iPhone 18 Pro se presentó el pasado 9 de septiembre. Foto: Apple

Las diferencias más importantes están relacionadas con el nuevo procesador, la apertura variable, las funciones adicionales de video y la posibilidad de elegir hasta 2 TB de almacenamiento. Estas novedades pueden tener mayor relevancia para quienes utilizan el teléfono para tareas exigentes.

No existe una única respuesta sobre cuál de los dos conviene más. La decisión dependerá del presupuesto, el uso que se le dará al equipo y de cuánto valor tengan para cada persona las mejoras introducidas en la nueva generación.