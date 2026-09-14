Donald Trump desafía las advertencias sobre la IA con un contundente mensaje: criticó a quienes piden frenar su desarrollo

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó de “patraña” la supuesta amenaza existencial que representaría la inteligencia artificial (IA) para la humanidad, y aseguró que todas las críticas sobre este pujante sector son una “conspiración enfermiza”.

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“Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una PATRAÑA”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China”, aseguró Trump en un mensaje previo.

Esa “patraña”, aseguró Trump, no es diferente de las acusaciones de que él era un aliado secreto de Rusia durante su primer mandato presidencial.

Los mensajes de Trump llegaron en un contexto de nerviosismo en los mercados, donde las acciones tecnológicas cayeron ante los llamados a pisar el freno en el desarrollo de esta nueva tecnología, llamada a transformar la economía mundial.

Donald Trump defendió a la IA Foto: getty

El temor es que sistemas informáticos superinteligentes puedan volverse incontrolables, mejorarse a sí mismos sin intervención humana y que puedan acabar con la humanidad creando patógenos o desencadenando una guerra nuclear.

‘Un presidente inteligente’

Trump dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA respecto a China y criticó particularmente al jefe de Anthropic.

“La Administración Trump ha impedido que la ‘gente’ de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un ‘angelito perfecto’”, acusó Trump.

Los mensajes de Trump llegaron en un contexto de nerviosismo en los mercados. Foto: Getty Images

“El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!”, afirmó.

“¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!” amenazó.

“¡QUIEN GANE LA IA, GANA! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo”, aseguró Trump.

Trump ya criticó las advertencias apocalípticas el domingo ante periodistas, a los que aseguró que había hablado con las principales figuras del sector.

“Sabemos que [el desarrollo de la IA] va a ser mucho más bueno que malo”, dijo.

Trump dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA respecto a China y criticó particularmente al jefe de Anthropic. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

El jefe de espionaje de China advirtió el domingo que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, afirmando que potencias extranjeras podrían utilizar la tecnología para amenazar el orden social.

Trump aseguró sin embargo en sus mensajes que el presidente Xi Jinping “acaba de anunciar que China no hará absolutamente nada para obstaculizar la IA, o su futuro”.

Trump criticó además que Google se esté planteando enormes inversiones en Finlandia relacionadas con la IA a causa de que ese país pone menos barreras regulatorias. “No estoy contento con esto y quiero que cambien de idea”, indicó.

Preocupación de líderes mundiales

Las preocupaciones globales sobre la IA se han intensificado drásticamente en los últimos días.

El rey Carlos III de Gran Bretaña recibirá a representantes de las principales empresas de IA en un encuentro en Escocia, dijo el lunes una fuente cercana al evento.

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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió también el lunes a los países y a las empresas de inteligencia artificial que actúen con urgencia para frenar una tecnología que, advirtió, plantea “riesgos sin precedentes”.

El director del grupo francés de defensa y tecnología Thales también pidió el lunes a los gobiernos que asuman la responsabilidad de regular la inteligencia artificial.

Trump y parte de los republicanos se han resistido hasta ahora a los crecientes llamados a regular la IA, un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Pero hay indicios de una creciente reacción en Estados Unidos.

Los votantes estadounidenses ya se mostraban escépticos respecto a los centros de datos de IA, grandes consumidores de energía, y ahora los demócratas piden que el Congreso establezca barreras de protección para la IA.

*Con información de AFP.