NASA advierte sobre el futuro de la Tierra: este fenómeno podría transformarla en un mundo inhabitable

La posibilidad de que la Tierra deje de ser habitable ha sido objeto de diversas investigaciones científicas que buscan comprender cómo evolucionará el planeta a largo plazo. De hecho, uno de estos estudios analiza un fenómeno que, con el paso del tiempo, podría generar transformaciones capaces de modificar radicalmente las condiciones terrestres.

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La Tierra podría dejar de reunir las condiciones necesarias para sostener vida compleja, según un estudio de investigadores de la Universidad de Toho.

El proceso no estaría relacionado con un evento cósmico repentino, sino con el envejecimiento gradual del Sol, cuya luminosidad y temperatura aumentarán con el tiempo hasta alterar las condiciones que permiten la vida y convertir progresivamente al planeta en un mundo árido e inhabitable para los seres humanos y otros organismos complejos.

El proceso no estaría relacionado con un evento cósmico repentino, sino con el envejecimiento gradual del Sol. Foto: Getty Images / bjorn holanda

Una reducción drástica que afectaría a la Tierra

El aumento progresivo de la radiación solar provocaría una reducción drástica del dióxido de carbono (CO₂) disponible en la atmósfera. Al disminuir este gas, las plantas perderían su capacidad para realizar la fotosíntesis, lo que desencadenaría la desaparición gradual de la vegetación y afectaría de manera irreversible a los ecosistemas terrestres.

Con la pérdida de las plantas también se reduciría la producción de oxígeno y se rompería la cadena alimentaria, dejando sin sustento a herbívoros, carnívoros y otras formas de vida compleja. En este escenario, la Tierra evolucionaría hacia un ambiente cada vez más hostil, donde solo algunos microorganismos capaces de sobrevivir sin oxígeno podrían mantenerse.

La pregunta sobre cuándo será el fin del mundo causa curiosidad en muchas personas. Foto: Getty Images

Según las proyecciones citadas por investigadores de la NASA, los niveles de oxígeno de la Tierra podrían caer hasta situarse por debajo del 1 % de los valores actuales en apenas unos miles de años, un periodo extremadamente corto en términos geológicos. Este proceso supondría una desoxigenación acelerada de la atmósfera, con consecuencias profundas para las formas de vida que dependen del oxígeno.

A largo plazo, el escenario proyectado apunta a que la Tierra podría dejar de ser habitable para la vida compleja en aproximadamente mil millones de años. El aumento de las temperaturas también favorecería una evaporación progresiva de las grandes masas de agua, dejando una superficie cada vez más árida y expuesta a niveles elevados de radiación.