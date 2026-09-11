Atentado a las Torres Gemelas: se conocen fotos de la Nasa que captaron el ataque del 11 de septiembre desde el espacio

Han pasado 25 años desde el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, dos edificios que albergaban importantes empresas financieras de Estados Unidos. Durante aquella jornada, la Nasa logró capturar desde el espacio imágenes que muestran el momento del ataque, dejando registro de la magnitud de la tragedia.

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El 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas, otro se estrelló contra el Pentágono y el vuelo 93 cayó en Pensilvania antes de alcanzar su supuesto objetivo: el Capitolio. Los ataques, atribuidos a la organización terrorista Al Qaeda, dejaron 2.977 víctimas mortales, mientras que algunas personas aún no han podido ser identificadas.

Un registro desde el espacio

El astronauta Frank Culbertson, comandante de la Expedición 3 y único estadounidense que se encontraba fuera del planeta durante los atentados, estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando utilizó su cámara para fotografiar el sur de Manhattan.

El exastronauta, que estaba en la Estación Espacial Internacional, describió cómo el ataque marcó un antes y un después. Foto: NASA

“No sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero sabía que era realmente malo porque había una gran nube de escombros que cubría Manhattan. Fue entonces cuando realmente se volvió doloroso porque era como ver una herida en el costado de tu país, de tu familia, tus amigos”, explicó el exastronauta de la Nasa.

Sin saber lo que ocurría en la Tierra, capturó de manera casual imágenes que documentaron la escena tras el impacto de los aviones comerciales contra el World Trade Center.

“Tan pronto como se enteró de los ataques, comenzó a documentar el suceso en fotografías porque la estación sobrevolaba el área de la ciudad de Nueva York. Capturó imágenes increíbles en los minutos y horas posteriores al evento. Desde su posición ventajosa única en el espacio, registró sus pensamientos sobre el mundo que cambiaba debajo de él”, dijo la Nasa.

Sin saber lo que ocurría en la Tierra, capturó de manera casual imágenes que documentaron la escena tras el impacto de los aviones comerciales contra el World Trade Center. Foto: NASA

Al día siguiente de los atentados, Culbertson publicó una carta abierta en la que reflexionó sobre lo ocurrido y reconoció la magnitud de los hechos. Desde la Estación Espacial Internacional, describió cómo el ataque había marcado un antes y un después, al tiempo que observaba a distancia las consecuencias de la tragedia en su país.

Con el paso de las horas, el astronauta también expresó el impacto emocional de contemplar desde el espacio el humo que salía de Manhattan. Culbertson destacó la contradicción de encontrarse en una misión destinada a mejorar la vida en la Tierra mientras observaba cómo esta era destruida por actos violentos. Fue una experiencia que, según explicó, resultaba difícil de asimilar.