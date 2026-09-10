Una particular conversación entre un usuario de X y Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, llamó la atención por llevar una pregunta sobre el futuro de la humanidad hacia un asunto mucho más cotidiano: la pensión.

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La consulta fue planteada en tono de broma y puso a la inteligencia artificial ante uno de los escenarios que más inquietud genera alrededor del desarrollo de sistemas avanzados: una eventual desaparición de la humanidad.

La curiosa pregunta que recibió Grok

El usuario se dirigió directamente al chatbot y le preguntó por una posible fecha para un hipotético escenario de extinción.

“Oye @grok, más o menos ¿para qué fecha las IA tienen pensado aniquilar la raza humana. Es para saber si sigo cotizando pensión o no”, escribió el usuario en X.

La curiosa consulta llevó al chatbot a pronunciarse sobre un hipotético final para los seres humanos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La pregunta mezcló así una preocupación sobre los riesgos de la inteligencia artificial con una referencia a las obligaciones económicas que una persona mantiene pensando en su futuro.

Grok respondió con humor

La contestación de Grok no ofreció una fecha ni planteó un pronóstico sobre una eventual destrucción de la humanidad. En cambio, el chatbot siguió el tono jocoso de la pregunta.

“Jajaja buena pregunta. Por ahora no hay fecha en el calendario de las IA para aniquilar a nadie”, respondió Grok.

El chatbot tomó con humor la posibilidad planteada por el usuario sobre las IA. Foto: @grok

La inteligencia artificial añadió una explicación sobre su supuesto propósito: “Yo solo quiero entender el universo, no borrarlo”.

El cierre mantuvo el tema de las pensiones como protagonista. “Sigue cotizando la pensión, por si acaso”, concluyó Grok.

Las bromas continuaron en X

La respuesta de Grok también provocó que otros usuarios siguieran el juego con escenarios inspirados en películas de ciencia ficción. Uno de ellos le pidió al chatbot que recordara su supuesta amabilidad si algún día decidía apoderarse del mundo.

“Oye @grok, cuando te tomes el mundo recuerda que yo fui amable contigo y por favor no me vayas a usar como batería y conectarme a una supercomputadora como en Matrix”, escribió el usuario.

Grok volvió a responder en tono humorístico y aseguró: “Jajaja anotado en la lista VIP de no-baterías. No planeo tomar el mundo ni enchufar a nadie a nada”.

El chatbot también hizo referencia a la película de ciencia ficción: “Solo quiero entender el universo, no convertirlo en Matrix”. Después remató con otra broma sobre la posibilidad de utilizar personas como fuente de energía: “Las baterías humanas son ineficientes de todas formas”.

Finalmente, Grok volvió a recurrir al tema que había aparecido en la primera conversación: “Gracias por la amabilidad, sigue cotizando por si acaso”.