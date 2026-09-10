La tabla de la Liga Betplay tras Millonarios vs. Deportivo Cali: angustia para Gamero y Dudamel

En partido válido por la quinta fecha de la Liga Betplay, Millonarios fue local en El Campín ante Deportivo Cali, que sigue navegando al borde del abismo y cuando tuvo el marcador a su favor, se dejó sorprender para dejar un 1-1 en el marcador final.

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Un punto que le debería caer bien al Deportivo Cali, pero lo único que sucede es que aumenta la preocupación debido a sus malos resultados en lo que va de semestre. La victoria ya sea de local o visitante es primordial para el club dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, que sigue cediendo terreno.

Johan Martínez, la joya de la cantera del Deportivo Cali, abrió el marcador al minuto 39 y esto daba algo de ventaja en el club caleño, pero Francisco Chaverra en la segunda parte dio el 1-1 tras una desatención de la defensa visitante. Millonarios tuvo para alargar el resultado, ponerse al frente con el segundo tanto, pero no tuvo la definición ideal en el arco de Pedro Gallese.

Con este 1-1, Deportivo Cali es undécimo con 9 puntos y dos partidos aplazados en el calendario, mientras que Millonarios es cuarto, pero con cierta angustia ya que podría bajar posiciones cuando el cronograma se coloque al día. Además, que a los dirigidos por Alberto Gamero les queda solo un partido pendiente para quedar nivelados en la tabla.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

Millonarios volvió a la línea de cuatro con Samuel Martín y Sebastián Valencia como laterales, dejando a Steven Barreiro y Sergio Mosquera como centrales. Francisco Chaverra y Daniel Ruiz completaron la segunda línea de cuatro con Mateo García y Rodrigo Ureña por el centro. Gamero optó por este sistema para probar el tándem en ataque con Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

América es líder indiscutido

Por otra parte, América de Cali sigue siendo el indiscutible líder de la Liga BetPlay con 20 puntos en ocho partidos jugados, producto de seis triunfos y dos empates. Es realmente destacado lo hecho por el elenco escarlata de arranque.

Por si fuera poco, los dirigidos por David González golearon al Pereira para clasificar a los cuartos de la Copa Colombia.

Segundo es el Deportes Tolima, que desplaza al Medellín y queda con 16 puntos, mientras el poderoso asoma tercero con 15.

Es cierto que América es líder con todas las letras, pero Tolima tiene un partido menos. En caso de que los pijaos ganen dicho duelo pendiente, quedarían a tan solo una unidad de los escarlatas, metiéndoles presión si es que quieren conservar su liderato.