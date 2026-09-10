Millonarios vs. Deportivo Cali movió la tabla de reclasificación: así van los cupos a torneos internacionales

Millonarios fue local en el ‘clásico añejo’ del fútbol colombiano que se jugó en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El juego contra Deportivo Cali fue válido por la quinta fecha de la Liga Betplay que estba aplazado. El 1-1 movió la tabla de la reclasificación, que es la que determinará los clasificados a torneos internacionales en el 2027.

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Cabe recordar que la tabla de reclasificación agrupa el puntaje anual de los dos semestres de la Liga Betplay. Este acumulado sirve para que los equipos con mejor regularidad al final de año, que no sean campeones, puedan clasificar a las dos competencias Conmebol del año siguiente, en este caso, la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Clubes como América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional están en esta pelea para poder obtener un buen puesto en el acumulado anual. Así, poder representar al país en algún torneo oficial de la Conmebol. El equipo azul y Deportivo Cali están ocupando puestos claves que le daría algún paso a Sudamericana o Libertadores.

Hasta el momento, Atlético Nacional es líder de la reclasificación con 67 puntos en 30 partidos y cada vez más va ratificando su cupo ya sea a un torneo u otro. América de Cali es segundo con 54 unidades en 29 encuentros. Deportes Tolima, Santa Fe, Once Caldas y el Independiente Medellín siguen en el listado.

José Caldera contra Rodrigo Contreras Foto: Colprensa

Vale resaltar que Junior de Barranquilla sigue sumando puntos hasta el final, pero no hace parte de la repartición de los cupos, debido a su condición de campeón en el primer semestre que le da la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Deportivo Cali y Millonarios mueven la tabla

Con el empate en El Campín, Millonarios sigue colgado en la tabla de la reclasificación y es parcialmente octavo con 39 puntos. Sobre el papel no tendría cupo a torneo de la Conmebol, pero siendo el Junior campeón le permite ganarse un puesto en la Copa Sudamericana de forma parcial.

Por otra parte, Deportivo Cali es noveno con 36 unidades y también esperaría cuál equipo es el campeón de Liga y podría escalar para obtener un cupo a Sudamericana.

Tabla de la reclasificación Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

Ya en la Liga Betplay, el club azucarero está quedado y es undécimo, con mucha presión para Rafael Dudamel y el repunte en el remate del ‘Todos contra Todos’ para clasificar a los cuadrangulares semifinales. Millonarios es cuarto con un partido pendiente.