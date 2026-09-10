Atlético Nacional rompe el mercado con James Rodríguez: es oficial y retumba en Colombia

James Rodríguez es oficializado en Atlético Nacional. Luego de los movimientos y la sorpresa que fue en el fútbol colombiano, ya es oficial en el club verdolaga. “El más grande, al más grande”, es la frase del club para su jugador estrella.

La reacción de Daniel Muñoz al fichaje de James Rodríguez en Atlético Nacional: “Mamita linda”

Fecha y hora para el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios con James Rodríguez y Juan Cuadrado

Un fichaje top, en el que James Rodríguez espera acertar, recuperar su nivel deportivo y dar un salto de calidad para no salir de la Selección Colombia. Mantenerse vigente en el fútbol colombiano le puede ser un revulsivo clave para su carrera deportiva.

Y es que James Rodríguez no viene bien en su carrera, jugó muy poco en Estados Unidos con el Minnesota United de la MLS y se presentó al Mundial 2026 con falta de ritmo. No pudo marcar la diferencia que se esperaba y se ganó las malas miradas de la gran mayoría del país por el fracaso con la Tricolor en Norteamérica.

Ya en Atlético Nacional, James espera dar en el lugar indicado para el repunte que necesita, retomar confianza, tener minutos, marcar goles y asistencias y confirmar la continuidad que se espera en el club más ganador de Colombia. Puede ser una historia llena de éxitos o sencillamente podría pasar como otro fichaje top que sirvió para el mercadeo.

James tiene una brillante trayectoria en Europa, donde se suma un fichaje top con el Real Madrid tras el Mundial Brasil 2014 a cambio de 80 millones de euros. Se consolidó como uno de los mejores jugadores de la historia del país tras su paso por otros relevantes europeos como Porto, Everton y Bayern Múnich.

James rompe el mercado en Colombia

Su legado en la selección no tiene duda, anotó un gol considerado Premio Puskás en el Mundial 2014 y además fue el máximo goleador de esa edición. Su palmarés y brillo espera encajar de gran forma en Atlético Nacional.

“Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande”, comienza el comunicado de Nacional en sus redes sociales.

Pieza promocional sobre James Foto: Atlético Nacional

En las palabras que expresó Nacional, se hace énfasis en que la grandeza que los caracteriza se ha construido con trabajo y que el fichaje de James, por esa misma razón, era cuestión de tiempo. Es como si quisieran transmitir que el volante es parte del ADN verdolaga, teniendo en cuenta su legado.

Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

“Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James Rodríguez es Atlético Nacional; el más grande al más grande”, dice Nacional en sus redes sociales.