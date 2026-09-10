Primer gesto en la interna de Atlético Nacional para dar gusto a James Rodríguez: “Está gestionando”

Es un secreto a voces, solo falta la confirmación para que sea oficial; en breve se dirá: “James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional”.

Sorpresivamente, luego de sonar en Italia para ser parte de un equipo de la Serie B, lo que terminó pasando en el futuro del 10 es que recaló en Colombia, específicamente, en el club más laureado del país.

James Rodríguez, jugador colombiano que se habría inclinado por Atlético Nacional para seguir con su carrera deportiva. Foto: FIFA via Getty Images

Al parecer, la negociación la llevaron a cabo los dueños del club, que le brindaron todas las garantías al cucuteño para firmar por el verdolaga. De momento, se desconocen la duración del contrato y el valor de la transacción, pero pronto todo será publicado.

Sobre el anuncio por parte de Atlético Nacional, hay que decir que cada hora podría ser la indicada. Según se ha podido conocer, el futbolista está al pendiente de instrucciones para la presentación de los exámenes médicos, la firma del contrato y finalización de los demás trámites.

Otra cuestión que también permanece en vilo es la elección del número que portará James. Habitualmente, este usa el 10, también ha tenido el 19, pero en esta oportunidad quiere llevar el que usa siempre en Selección Colombia.

Momentáneamente, en el Verde ese 10 lo tiene Edwin Cardona. Según se ha podido conocer en las últimas horas, el club ya está gestionando que Cardona le ceda el dorsal al nuevo fichaje estrella.

Dichas conversaciones ya se están teniendo y se cree que llegarán a buen puerto. Felipe Sierra, periodista que sigue la información del acuerdo, ha dicho que “ya trabajan para conseguir ese aval”.

Ese sería el primer gesto del camerino de Nacional con James, su nuevo capo. La idea es tratarlo bien y hacerlo sentir a gusto para sacar lo mejor de su rendimiento en el plantel que maneja Lucas González.

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Nacional alista todo para el anuncio

Desde las primeras horas de este jueves, 10 de septiembre, hay un número que se ha repetido constantemente en las publicaciones de Atlético Nacional: el 10.

Cada vez que el club verdolaga ha tenido la oportunidad de hacer referencia a ese dorsal, lo ha utilizado. Coincidencialmente, Nacional está próximo a disputar dicha jornada en el FPC, escenario que también podría servirle para potenciar cualquier anuncio a través de sus redes sociales.

Tenemos una cita importante, fecha 10. Este domingo llenemos el Atanasio. ¡Vamos todos juntos! pic.twitter.com/q2Z0dqLzIP — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 10, 2026

En dos videos, el equipo antioqueño ha hecho especial énfasis en el número que habitualmente utiliza el volante colombiano, quien cuenta con pasado en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y AS Monaco, entre otras importantes instituciones del fútbol internacional.

Además, expresiones como “confíen” y “crean” utilizadas por Nacional han comenzado a generar expectativa entre sus aficionados ante la posibilidad de lo que sería uno de los fichajes más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano.

James Rodríguez a punto de llegar a Atlético Nacional para seguir su carrera en Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Hay un detalle que no pasa inadvertido y que le suma fuerza al rumor. Este 10 de septiembre, exactamente a las 10:10 a. m., Atlético Nacional publicó un primer contenido que podría haber marcado el comienzo de una campaña de expectativa relacionada con una eventual presentación de James Rodríguez.