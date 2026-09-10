No para la mala racha de Luis Díaz en Bayern: falló insólito gol en Champions League y lo critican

Muy lejos del nivel que habitualmente muestra Luis Díaz ha estado su rendimiento en este inicio de la temporada 2026/2027 con Bayern Múnich.

Este jueves en medio del debut del cuadro rojo con el guajiro en el once titular, tampoco logró ser certero frente al arco del modesto F.K. Bodø/Glimt de Noruega.

A pesar de haberlo intentado por varias vías, el arco se cerró para el atacante marcado con la camiseta 14. Sus mayores rivales fueron sus defensores y el portero que impidieron que el balón tocara las redes.

🇪🇺🔴 INSÓLITO LO QUE ERRÓ LUIS DÍAZ BAJO EL ARCO



Era la ventaja del Bayern Munich ante Bodo/Glimt 👀🇨🇴pic.twitter.com/5UnDzEFX1A — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 10, 2026

En una jugada puntual del minuto 5, recién cuando empezaba el partido en Allianz Arena centró Joshua Kimmich. Fue una parábola ideal para el remate del guajiro, que terminó por estrellarse con el golero quien aguantaba en solitario después de que Lucho cabeceara apresurado.

El colombiano acabó estrellándose con las redes dentro del rectángulo, pero la anotación no se dio. El portero de Bodø desvió la trayectoria del balón en el momento justo para negarle la anotación al guajiro que permanece en plena crisis de gol.

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El más discreto del Bayern Múnich

De los once que alineó Vincent Kompany, el extremo colombiano fue el de rendimiento más bajo en el conjunto bávaro.

Basados en las calificaciones que dan las aplicaciones, se pudo evidenciar la baja influencia de Díaz en el juego. Apenas logró marcar un 6.3 de puntajes, mientras sus compañeros del tridente de ataque tuvieron 8.0 (Harry Kane) y 9.7 (Michael Olise).

Luis Díaz se lamenta de no poder marcar un gol con Bayern Múnich Foto: Getty Images

Adicionalmente, en el resultado final del partido que fue de 5-0 Díaz no apareció en el resultado. En cambio Kane, Musiala y Olise sí lo hicieron.

El gol, por lo que se le mide a los delanteros está siendo la gran falencia de Luis Díaz en la presente campaña con Bayern Múnich.

Al final, hacia el minuto 80 fue retirado el cafetero para dar paso a Lennart Karl.

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En cuanto a otras estadísticas del juego que tuvo Díaz Marulanda se destaca que completó el 95% de los pases realizados, que tocó el balón 52 veces y que logró regatear 1/3 veces.

Su aporte en materia defensiva estuvo al contabilizar cuatro recuperaciones de balón a lo largo de los 80′ que estuvo presente en la fecha 1 de la fase de liga.

Mantienen la confianza

Hay un aliciente importante para Luiz Díaz en el arranque de la temporada y es que su club le mantiene la confianza, aún sin estar fino para anotar.

Recientemente el director deportivo, Max Eberl, se mostró satisfecho con el rendimiento del guajiro al ser “un jugador por el que la gente viene al estadio a verlo. Estamos extremadamente felices con él”.

Luis Díaz lleva apenas un gol en lo corrido de la temporada con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Por su parte, el DT Kompany no lo ha movido el once de gala que manejan los de Múnich. Para el exjugador convertido en entrenador es crucial que Lucho se mantenga jugando y así logre acabar con el mal momento de gol que atraviesa.

Para desquitarse de las chances que no ha podido capitalizar, el próximo domingo (13 de septiembre) tendrá la oportunidad de anotar cuando enfrenten al SV Elversberg por la fecha 3 de la Bundesliga alemana.