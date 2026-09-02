Monumental fallo de Luis Díaz en la DFB Pokal: desaprovechó la asistencia de Olise y Bayern se lamenta

Bayern Múnich cumplió con el trámite en la Copa de Alemania y goleó 4-1 al Osnabrück, un club de segunda división que comenzó el partido de forma sorprendente al abrir el marcador apenas a los cinco minutos. Sin embargo, solo fue un espejismo, pues ese tanto apenas abrió el camino para que el gigante bávaro comenzara su monólogo nuevamente.

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El delantero Harry Kane firmó un doblete y fue clave para la reacción del Bayern Múnich en la remontada. Robin Meissner, con magnífico disparo, había abierto el marcador para Osnabrück. Sin embargo, la estrella inglesa fue el encargado de devolver el empate, al 18’ (1-1).

Su compañero Tom Bischof puso a los bávaros por delante en el marcador al minuto 24, después de que Luis Díaz fallara su remate y dejara el rebote servido para su compañero. El volante francés Michael Olise asistió de gran manera y encontró a Lucho entrando al área y superando la línea defensiva.

Frente al arquero, Luis Díaz no logró darle la dirección esperada al remate y el guardameta del Osnabrück salvó su arco. En la segunda acción, Bischof ya no pudo hacer nada ante el remate cruzado, con el que marcó el 2-1.

Lo que se perdió Luis Díaz por Copa Alemania pic.twitter.com/IOC0ZaTcg0 — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) September 2, 2026

La corta ventaja se mantuvo amenazante durante gran parte de la segunda mitad, hasta que Olise firmó por fin el tercero, en el minuto 73. En el 86’, Harry Kane puso la cereza sobre el pastel con su doblete y el 4-1 final.

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Con sus dos goles, Harry Kane suma 148 tantos en 150 partidos con el Bayern Múnich desde su llegada en 2023, procedente del Tottenham, que había sido hasta entonces el club de toda su vida.

“Nunca es fácil ganar en un estadio con tanto ambiente. Ellos comenzaron el partido, además, con ese gol increíble y tuvimos que saber mantener la calma. Estoy feliz por esta victoria”, declaró el protagonista del partido tras el triunfo.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz Foto: Getty Images

El Bayern, 21 veces campeón de la Copa de Alemania, superó de esta manera su primer obstáculo en un torneo en el que no cae en la primera ronda desde 1994. En los partidos que abrieron la DFB-Pokal, el Borussia Dortmund también se clasificó sin complicaciones, con un 5-0 en su visita al HEBC Hamburgo, de la quinta división.

Cabe recordar que la primera ronda de la Copa de Alemania se jugó el fin de semana del 22 y 23 de agosto, pero tanto Bayern como Dortmund aplazaron sus partidos debido a que el sábado 22 se enfrentaron en la Supercopa, donde el equipo de Múnich terminó levantando el trofeo.