Definido el nuevo técnico de Millonarios: se reunieron en Bogotá y llegaron a un acuerdo

Alberto Gamero está listo para iniciar un nuevo ciclo como director técnico de Millonarios. El estratega samario regresa a la que fue su casa entre 2019 y 2024, esta vez como reemplazo del argentino Fabián Bustos.
Gamero estaba en Panamá cuando se enteró de la salida de Bustos. En cuestión de horas hizo contacto con la dirigencia de Millonarios y estableció sus condiciones para regresar a la dirección técnica.
Este miércoles, 2 de septiembre, continuaron las conversaciones y, finalmente, se llegó a un feliz término para el regreso del DT que los sacó campeones contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2023-I.
La llegada de Alberto Gamero como reemplazo de Fabián Bustos ha generado controversia entre los hinchas de Millonarios. Algunos están felices por el buen recuerdo que dejó de su fútbol vistoso y propositivo, pero otro sector se muestra preocupados por los pocos títulos que dejó y sus presentaciones a nivel internacional.
Lo cierto es que Gamero conoce a muchos jugadores que permanecen en el proceso actual y eso le da una ventaja sobre el resto de candidatos que estaban sobre la mesa. La idea es asegurar la clasificación a los cuadrangulares lo más pronto posible y meterse en la discusión por los cupos a Copa Libertadores.
Así le fue a Alberto Gamero en Millonarios
Cabe recordar que su primer ciclo terminó por presuntas amenazas de hinchas azules. En diciembre de 2024, Gamero decidió dar un paso al costado y presentó la renuncia de manera inesperada.
Ese primer periodo como técnico de Millonarios terminó con 273 partidos dirigidos, 127 victorias, 75 empates y 71 derrotas. En cuanto a títulos dejó la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay de 2023 y la Superliga de 2024.
Bajo sus órdenes, el cuadro embajador se acostumbró a ser protagonista en la liga local y también logró varias clasificaciones a torneos internacionales. No obstante, también sufrió derrotas duras que empezaron a desgastar la relación con los hinchas.
Después de salir de Millonarios, Alberto Gamero duró un tiempo sin equipo a la espera de una oferta atractiva para continuar su carrera. Aunque llegó a sonar como candidato en el exterior, volvió a los banquillos a mediados de 2025 para asumir las riendas del Deportivo Cali.
El objetivo era hacer un proyecto a largo plazo con el cuadro azucarero; sin embargo, los resultados no lo acompañaron. Gamero fue destituido del Cali en marzo de 2026 y desde entonces ha estado sin equipo, aunque en carpeta de clubes importantes como Junior o Santa Fe.
Ahora que regresa a Bogotá, tiene sed de revancha. Por lo pronto, verá como hincha el clásico capitalino de este miércoles que será dirigido por Omar Rodríguez en calidad de interino.