Definido el nuevo técnico de Millonarios: se reunieron en Bogotá y llegaron a un acuerdo

Alberto Gamero está listo para iniciar un nuevo ciclo como director técnico de Millonarios. El estratega samario regresa a la que fue su casa entre 2019 y 2024, esta vez como reemplazo del argentino Fabián Bustos.

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Gamero estaba en Panamá cuando se enteró de la salida de Bustos. En cuestión de horas hizo contacto con la dirigencia de Millonarios y estableció sus condiciones para regresar a la dirección técnica.

Este miércoles, 2 de septiembre, continuaron las conversaciones y, finalmente, se llegó a un feliz término para el regreso del DT que los sacó campeones contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2023-I.

La llegada de Alberto Gamero como reemplazo de Fabián Bustos ha generado controversia entre los hinchas de Millonarios. Algunos están felices por el buen recuerdo que dejó de su fútbol vistoso y propositivo, pero otro sector se muestra preocupados por los pocos títulos que dejó y sus presentaciones a nivel internacional.

Lo cierto es que Gamero conoce a muchos jugadores que permanecen en el proceso actual y eso le da una ventaja sobre el resto de candidatos que estaban sobre la mesa. La idea es asegurar la clasificación a los cuadrangulares lo más pronto posible y meterse en la discusión por los cupos a Copa Libertadores.

Alberto Gamero en medio de su primer ciclo con director técnico de Millonarios Foto: NurPhoto via Getty Images

Así le fue a Alberto Gamero en Millonarios

Cabe recordar que su primer ciclo terminó por presuntas amenazas de hinchas azules. En diciembre de 2024, Gamero decidió dar un paso al costado y presentó la renuncia de manera inesperada.

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Ese primer periodo como técnico de Millonarios terminó con 273 partidos dirigidos, 127 victorias, 75 empates y 71 derrotas. En cuanto a títulos dejó la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay de 2023 y la Superliga de 2024.

Bajo sus órdenes, el cuadro embajador se acostumbró a ser protagonista en la liga local y también logró varias clasificaciones a torneos internacionales. No obstante, también sufrió derrotas duras que empezaron a desgastar la relación con los hinchas.

Después de salir de Millonarios, Alberto Gamero duró un tiempo sin equipo a la espera de una oferta atractiva para continuar su carrera. Aunque llegó a sonar como candidato en el exterior, volvió a los banquillos a mediados de 2025 para asumir las riendas del Deportivo Cali.

El objetivo era hacer un proyecto a largo plazo con el cuadro azucarero; sin embargo, los resultados no lo acompañaron. Gamero fue destituido del Cali en marzo de 2026 y desde entonces ha estado sin equipo, aunque en carpeta de clubes importantes como Junior o Santa Fe.

Ahora que regresa a Bogotá, tiene sed de revancha. Por lo pronto, verá como hincha el clásico capitalino de este miércoles que será dirigido por Omar Rodríguez en calidad de interino.