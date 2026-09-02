Carlos Antonio Vélez opinó sobre la llegada de Sebastián Viera a Junior: dio su veredicto

Sebastián Viera ya inició su ciclo como nuevo entrenador del Junior de Barranquilla. El uruguayo fue presentado en la mañana del martes y por la tarde ya estaba dirigiendo su primer entrenamiento en la sede Adelita de Char.

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Su debut oficial como DT en propiedad será el próximo sábado, 5 de septiembre, enfrentando a Jaguares en condición de local. La necesidad de resultados hace obligatoria una victoria del cuadro rojiblanco, que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones.

Viera tomará el puesto que dejó libre Alfredo Arias, quien dejó la vara bien alta luego de haber sido bicampeón contra Deportes Tolima y Atlético Nacional.

La reacción de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, dio su opinión sobre la llegada de Sebastián Viera como nuevo director técnico del Junior.

“Viera, arquerazo, ídolo del equipo, emblema de la institución, capitán... Por eso generó un pleito serio con Teó Gutiérrez. ¿Será que solucionan ese problema ahora, uno que es técnico y el otro que es jugador?“, preguntó.

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Vélez considera que fue un “acierto 1A” la contratación de Sebastián Viera por su relación con los hinchas. “Viene la otra parte: ¿Tiene la experticia? No. Experticia no es lo mismo que experiencia. La experticia necesita de la experiencia y el conocimiento”, analizó.

“Ahí es donde está mi duda. En el tema experticia, nada más. Ahí hay jugadores que fueron sus compañeros; no sé como lo manejará, me imagino que bien. El cuestión mío pasa por experiencia y conocimiento, nada más”, insistió.

Carlos Antonio admite que Sebastián Viera era “brillante” atajando, pero sigue con dudas por la poca experiencia que tiene en los banquillos. El uruguayo solo ha dirigido un equipo, el Real Cartagena, al que casi logra llevar de regreso a la primera división en 2024.

“Mucha suerte, que le vaya muy bien”, completó el comentarista de Win Sports.

Sebastián Viera también habló

Esas mismas dudas de las que habla Carlos Antonio Vélez, fueron abordadas por el propio Sebastián Viera en su primera rueda de prensa como DT del Junior.

El uruguayo se comprometió a conseguir resultados y darle el juego que le gusta a la afición rojiblanca. “Estoy feliz, estoy en mi casa en otra posición después de 13 años como jugador, sabiendo la responsabilidad y el compromiso que tengo con el equipo, con los jugadores y con la ciudad”, dijo Viera.

“Hay que ganar el sábado y jugar bien. Yo sé cómo le gusta a la gente que juegue Junior”, indicó.

Sebastián Viera sabe el riesgo que corre su posición como ídolo del club y quiere asumir el reto de seguir cosechando títulos. “Si Junior te brinda una oportunidad hay que aceptarla. Desde que salí estaba esperando volver. Conozco muy bien el club y cada rincón de la ciudad”, sentenció.