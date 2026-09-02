Después de Pogačar, otra estrella anunció su retiro de la Vuelta a España: “Lamentablemente”

Ya son 18 los ciclistas que se han retirado de la Vuelta a España 2026. El caso más importante fue el de Tadej Pogačar, que abandonó la carrera tras un fuerte accidente sufrido en la etapa 8.

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Este miércoles, 2 de septiembre, se confirmó el abandono de otra estrella mundial. El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) no tomó la salida en Cartagena y su equipo explicó las razones de esta noticia que golpea fuerte dentro del pelotón.

“Lamentablemente, Mads Pedersen no tomará la salida de la etapa 11 de hoy de La Vuelta. Tras luchar contra una enfermedad en los últimos días, Mads se centrará ahora en lograr una recuperación completa antes de dirigir su atención a sus objetivos restantes esta temporada”, indicó el Lidl-Trek.

Pedersen venía de ganar la camiseta verde en el Tour de Francia y era el principal favorito para quedarse con las etapas al esprint; sin embargo, Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) le venía ganando el pulso en La Vuelta.

Su mejor resultado fue el segundo lugar en la etapa 8, es decir, el mismo día que Pogačar se accidentó. Pedersen estuvo a escasos centímetros de llevarse la victoria, pero Bryan Coquard (Cofidis) cruzó la meta en primera posición.

Mads Pedersen tenía problemas

24 horas antes de anunciar su retiro, Mads Pedersen habló con Cycling News y admitió que estaba teniendo problemas para encontrar su mejor estado de forma en la Vuelta a España.

“La verdad es que no sé qué decir. El nivel no es el adecuado ahora mismo, simplemente no es suficiente. Claramente, algo no funciona bien”, apuntó el velocista danés.

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Pedersen era uno de los candidatos a ganar este miércoles en Lorca, pero prefirió dar un paso al costado para no ser una carga en el Lidl-Trek. Ahora los objetivos del equipo pasan por mantener a Mattias Skjelmose en el top 10 de la clasificación general y sumar alguna victoria en lo que resta de carrera.

“Ahora es el momento de identificar el problema, en lugar de esperar unos días. Vamos a volver a la mesa de negociaciones para ver qué es lo mejor”, avisó Pedersen horas antes de abandonar la ronda ibérica.

Tras el retiro de Pedersen, así quedó la lista de ciclistas que han abandonado la Vuelta a España 2026 por accidentes, problemas de salud o decisiones de sus equipos:

Lista de retiros - Vuelta a España 2026