Impactante imagen de Tadej Pogacar saliendo del hospital: así quedó tras su caída en La Vuelta a España

Ya hay una primera imagen de Tadej Pogacar saliendo del hospital Gandía, este sábado, 29 de agosto, donde fue trasladado tras su aparatosa caída en la etapa 8 de La Vuelta a España. Ahora, el esloveno deberá pasar por el quirófano, aunque aún deberá esperar un poco más.

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Medios, como As, reportaron la salida de Pogacar del hospital Gandía y la imagen sensibilizó a gran parte del planeta. Tadej estaba completamente inmovilizado, acostado en una camilla, mientras era subido a una ambulancia para el traslado.

🚨🚴‍♂️Tadej Pogacar abandona l'hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, després de confirmar-se que ha patit una commoció cerebral, una fractura de la clavícula esquerra i una fractura cervical estable en la C7, que li han obligat a abandonar #LaVuelta26.https://t.co/z8e1bcG8aC pic.twitter.com/fJpwkPXv3T — À Punt Esports (@apuntesports) August 29, 2026

Se trata de la primera imagen que se tiene de Pogacar luego de la caída y del diagnóstico que emitió el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE Team Emirates: “A Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”.

Fue el mismo doctor Rotunno quien reveló que a Pogacar le deben hacer una cirugía en su clavícula, pero que “se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral”.

🔴 🏥 Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with… pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

Ahora se está a la espera de más información sobre el traslado de Pogacar, fecha de su cirugía y avances en la recuperación. El esloveno puso fin de manera inesperada a su participación en La Vuelta a España 2026, donde era líder luego de siete etapas completadas y pintaba como el candidato número 1 al título.

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Y es que, justamente, solo una caída parecía ser la razón para que Pogacar no ganara La Vuelta a España 2026. Luego de la séptima etapa, era líder con un tiempo de 19:32:37, y le sacaba 3:50 a su perseguidor más cercano, Enric Mas (Movistar).

Ahora, Enric es el nuevo líder de La Vuelta, tras culminar la etapa 8, aunque la sensación en el ambiente es de tristeza por el infortunio de Pogi. De hecho, hasta el propio Mas afirmó que era un día triste.

Enric Mas, el nuevo líder de La Vuelta a España 2026, tras el abandono de Pogacar por una grave caída. Foto: Getty Images

Pogacar, el rey del ciclismo mundial, que en su palmarés ya tiene el Giro y el Tour, tendrá que esperar para meterse en la historia como uno de los ciclistas que ha conquistado las tres grandes. No obstante, a sus 27 años, y con los desempeños preponderantes que realiza, aún tiene numerosas chances de hacerlo.

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