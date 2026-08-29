Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América y Santa Fe se salvan, mientras Junior desaprovechó

Este sábado, 29 de agosto, tuvo continuidad la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll. Con dos partidos jugados, y uno por disputarse aún, la tabla de posiciones de la competencia tuvo movimiento y es noticia.
Estos son los resultados de los dos primeros partidos jugados este sábado:
- Jaguares 2 - 2 América de Cali
América de Cali logró un empate agónico en su visita a Jaguares. Corría el minuto 90′, los de Montería ganaban 1-0, y Yeison Guzmán cambió por gol un penal a favor de la mecha. Así las cosas, acabó en tablas (2-2) el compromiso.
- Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
Con nómina alterna afrontó Santa Fe el partido, luego de hacer la épica, a mitad de semana, contra River Plate en Sudamericana. Aunque Junior lo ganaba gracias a un gol de Muriel (66′), los cardenales lo empataron casi sobre la hora (88′) gracias a un cabezazo de Franco Fagúndez.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América sigue líder
Con siete partidos jugados, cinco vitorias y dos empates, América de Cali sigue líder de la Liga BetPlay. Segundo es Llaneros (11 puntos).
Millonarios, Tolima, Atlético Nacional, Medellín, Bucaramanga y Águilas Doradas cierran parcialmente el grupo de los ocho. Sin embargo, el verde de Antioquia jugará este mismo sábado, contra Alianza FC, y podría haber movimiento.
|Pos.
|Equipo
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|América de Cali
|17
|7
|5
|2
|0
|17
|4
|+13
|2
|Atlético Nacional
|12
|5
|4
|0
|1
|8
|3
|+5
|3
|Llaneros F.C.
|11
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|+2
|4
|Millonarios F.C.
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|2
|+4
|5
|Deportes Tolima
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|6
|Independiente Medellín
|9
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|7
|Atlético Bucaramanga
|9
|5
|2
|3
|0
|6
|4
|+2
|8
|Águilas Doradas
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|4
|+2
|9
|Cúcuta Deportivo
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|9
|-4
|10
|Deportivo Cali
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|5
|+2
|11
|Once Caldas DAF
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|6
|+3
|12
|Independiente Santa Fe
|6
|5
|1
|3
|1
|6
|5
|+1
|13
|Fortaleza
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|14
|Internacional de Bogotá
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|-2
|15
|Jaguares F.C.
|5
|6
|1
|2
|3
|4
|9
|-5
|16
|Deportivo Pereira
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|-1
|17
|Junior F.C.
|2
|5
|0
|2
|3
|5
|9
|-4
|18
|Alianza Valledupar F.C.
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
|19
|Deportivo Pasto
|1
|6
|0
|1
|5
|4
|11
|-7
|20
|Boyacá Chicó F.C.
|1
|4
|0
|1
|3
|0
|10
|-10
*La tabla está actualizada hasta el 2-0 parcial de Nacional sobre Alianza FC (20′).
Equipos como Deportivo Cali, Once Caldas e Independiente Santa Fe, siguen por fuera de los ocho.
Junior de Barranquilla alarga su crisis, pues nada que puede ganar luego del bicampeonato, mientras que Deportivo Pasto y Boyacá Chicó son los dos coleros en la tabla de posiciones con apenas una unidad a favor.
Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll
Sábado, 29 de agosto de 2026
- Jaguares 2 - 2 América de Cali
- Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
- 8:30 p.m.: Alianza FC vs. Atlético Nacional
Domingo, 30 de agosto de 2026
- 2:00 p.m.: Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó
- 4:10 p.m.: Deportivo Independiente Medellín vs. Llaneros
- 6:15 p.m.: Millonarios vs. Internacional de Bogotá
- 8:20 p.m.: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga
Lunes, 31 de agosto de 2026
- 6:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira
- 8:05 p.m. Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo
Martes, 1 de septiembre de 2026
- 8:00 p.m. Fortaleza vs. Once Caldas