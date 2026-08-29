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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América y Santa Fe se salvan, mientras Junior desaprovechó

Empates agónicos dejan a los dos rojos, América y Santa Fe, con resultados favorables en la octava fecha de la Liga BetPlay. Junior, por su parte, no despega.

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Redacción Deportes
29 de agosto de 2026 a las 9:08 p. m.
Santa Fe y América rescataron valiosos empates en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll.
Santa Fe y América rescataron valiosos empates en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Colprensa.

Este sábado, 29 de agosto, tuvo continuidad la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll. Con dos partidos jugados, y uno por disputarse aún, la tabla de posiciones de la competencia tuvo movimiento y es noticia.

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Estos son los resultados de los dos primeros partidos jugados este sábado:

  • Jaguares 2 - 2 América de Cali

América de Cali logró un empate agónico en su visita a Jaguares. Corría el minuto 90′, los de Montería ganaban 1-0, y Yeison Guzmán cambió por gol un penal a favor de la mecha. Así las cosas, acabó en tablas (2-2) el compromiso.

  • Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe

Con nómina alterna afrontó Santa Fe el partido, luego de hacer la épica, a mitad de semana, contra River Plate en Sudamericana. Aunque Junior lo ganaba gracias a un gol de Muriel (66′), los cardenales lo empataron casi sobre la hora (88′) gracias a un cabezazo de Franco Fagúndez.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América sigue líder

Con siete partidos jugados, cinco vitorias y dos empates, América de Cali sigue líder de la Liga BetPlay. Segundo es Llaneros (11 puntos).

Millonarios, Tolima, Atlético Nacional, Medellín, Bucaramanga y Águilas Doradas cierran parcialmente el grupo de los ocho. Sin embargo, el verde de Antioquia jugará este mismo sábado, contra Alianza FC, y podría haber movimiento.

Tabla de posiciones
Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG
1América de Cali177520174+13
2Atlético Nacional12540183+5
3Llaneros F.C.11632175+2
4Millonarios F.C.10531162+4
5Deportes Tolima10531186+2
6Independiente Medellín9430175+2
7Atlético Bucaramanga9523064+2
8Águilas Doradas8422064+2
9Cúcuta Deportivo8622259-4
10Deportivo Cali7521275+2
11Once Caldas DAF6513196+3
12Independiente Santa Fe6513165+1
13Fortaleza6613256-1
14Internacional de Bogotá6613268-2
15Jaguares F.C.5612349-5
16Deportivo Pereira2302101-1
17Junior F.C.2502359-4
18Alianza Valledupar F.C.2602448-4
19Deportivo Pasto16015411-7
20Boyacá Chicó F.C.14013010-10

*La tabla está actualizada hasta el 2-0 parcial de Nacional sobre Alianza FC (20′).

Equipos como Deportivo Cali, Once Caldas e Independiente Santa Fe, siguen por fuera de los ocho.

Junior de Barranquilla alarga su crisis, pues nada que puede ganar luego del bicampeonato, mientras que Deportivo Pasto y Boyacá Chicó son los dos coleros en la tabla de posiciones con apenas una unidad a favor.

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll

Sábado, 29 de agosto de 2026

  • Jaguares 2 - 2 América de Cali
  • Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
  • 8:30 p.m.: Alianza FC vs. Atlético Nacional

Domingo, 30 de agosto de 2026

  • 2:00 p.m.: Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó
  • 4:10 p.m.: Deportivo Independiente Medellín vs. Llaneros
  • 6:15 p.m.: Millonarios vs. Internacional de Bogotá
  • 8:20 p.m.: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Lunes, 31 de agosto de 2026

  • 6:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira
  • 8:05 p.m. Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

Martes, 1 de septiembre de 2026

  • 8:00 p.m. Fortaleza vs. Once Caldas