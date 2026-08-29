Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América y Santa Fe se salvan, mientras Junior desaprovechó

Este sábado, 29 de agosto, tuvo continuidad la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll. Con dos partidos jugados, y uno por disputarse aún, la tabla de posiciones de la competencia tuvo movimiento y es noticia.

Histórico club de la Liga BetPlay jugará a puerta cerrada por amenazas: alarmante situación de seguridad

Estos son los resultados de los dos primeros partidos jugados este sábado:

Jaguares 2 - 2 América de Cali

América de Cali logró un empate agónico en su visita a Jaguares. Corría el minuto 90′, los de Montería ganaban 1-0, y Yeison Guzmán cambió por gol un penal a favor de la mecha. Así las cosas, acabó en tablas (2-2) el compromiso.

Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe

Con nómina alterna afrontó Santa Fe el partido, luego de hacer la épica, a mitad de semana, contra River Plate en Sudamericana. Aunque Junior lo ganaba gracias a un gol de Muriel (66′), los cardenales lo empataron casi sobre la hora (88′) gracias a un cabezazo de Franco Fagúndez.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América sigue líder

Con siete partidos jugados, cinco vitorias y dos empates, América de Cali sigue líder de la Liga BetPlay. Segundo es Llaneros (11 puntos).

Millonarios, Tolima, Atlético Nacional, Medellín, Bucaramanga y Águilas Doradas cierran parcialmente el grupo de los ocho. Sin embargo, el verde de Antioquia jugará este mismo sábado, contra Alianza FC, y podría haber movimiento.

Tabla de posiciones Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 América de Cali 17 7 5 2 0 17 4 +13 2 Atlético Nacional 12 5 4 0 1 8 3 +5 3 Llaneros F.C. 11 6 3 2 1 7 5 +2 4 Millonarios F.C. 10 5 3 1 1 6 2 +4 5 Deportes Tolima 10 5 3 1 1 8 6 +2 6 Independiente Medellín 9 4 3 0 1 7 5 +2 7 Atlético Bucaramanga 9 5 2 3 0 6 4 +2 8 Águilas Doradas 8 4 2 2 0 6 4 +2 9 Cúcuta Deportivo 8 6 2 2 2 5 9 -4 10 Deportivo Cali 7 5 2 1 2 7 5 +2 11 Once Caldas DAF 6 5 1 3 1 9 6 +3 12 Independiente Santa Fe 6 5 1 3 1 6 5 +1 13 Fortaleza 6 6 1 3 2 5 6 -1 14 Internacional de Bogotá 6 6 1 3 2 6 8 -2 15 Jaguares F.C. 5 6 1 2 3 4 9 -5 16 Deportivo Pereira 2 3 0 2 1 0 1 -1 17 Junior F.C. 2 5 0 2 3 5 9 -4 18 Alianza Valledupar F.C. 2 6 0 2 4 4 8 -4 19 Deportivo Pasto 1 6 0 1 5 4 11 -7 20 Boyacá Chicó F.C. 1 4 0 1 3 0 10 -10

*La tabla está actualizada hasta el 2-0 parcial de Nacional sobre Alianza FC (20′).

Equipos como Deportivo Cali, Once Caldas e Independiente Santa Fe, siguen por fuera de los ocho.

Junior de Barranquilla alarga su crisis, pues nada que puede ganar luego del bicampeonato, mientras que Deportivo Pasto y Boyacá Chicó son los dos coleros en la tabla de posiciones con apenas una unidad a favor.

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll

Sábado, 29 de agosto de 2026

Jaguares 2 - 2 América de Cali

Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe

8:30 p.m.: Alianza FC vs. Atlético Nacional

Domingo, 30 de agosto de 2026

2:00 p.m.: Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

4:10 p.m.: Deportivo Independiente Medellín vs. Llaneros

6:15 p.m.: Millonarios vs. Internacional de Bogotá

8:20 p.m.: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Lunes, 31 de agosto de 2026

6:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira

8:05 p.m. Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

Martes, 1 de septiembre de 2026