Parte médico de Tadej Pogačar: desolador diagnóstico tras grave caída en La Vuelta a España

Tadej Pogačar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Así lo confirmó su equipo, UAE Team Emirates por medio de un comunicado oficial.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Tadej Pogačar abandona en la Vuelta a España tras una fea caída: imágenes generan preocupación

El diagnóstico llegó este sábado, 29 de agosto de 2026, luego de que Pogacar sufriera una estrepitosa caída en la etapa 8 de La Vuelta a España. La gran estrella del ciclismo mundial se retiró de la competencia en ambulancia y se esperaba un diagnóstico oficial por parte de los médicos del club.

“Tadej Pogačar requerirá cirugía”

Quien dio detalles fue el propio médico del equipo UAE, Adrian Rotunno: “Desafortunadamente, Tadej Pogacar sufrió una fuerte caída durante la etapa de hoy y no pudo continuar en la carrera”.

Y siguió: “Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”.

Respecto a lo que viene, Rotunno indicó: “Requerirá cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones tras la cirugía”.

🔴 🏥 Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with… pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

Antes de la caída, Tadej Pogačar era el líder indiscutido de La Vuelta a España, y pintaba para seguir así hasta el final. Hasta el final de la etapa 7, tenía un tiempo de 19:32:37, sacándole 3:50 de ventaja a su perseguidor más cercano en la clasificación general, Enric Mas (Movistar).

Todo el mundo del ciclismo se volcó en mensajes de apoyo para el que muchos consideran como uno de los mejores ciclistas de la historia, a la edad de 27 años, y con el objetivo de ganar La Vuelta a España para jactarse de ser uno de los pocos en conseguir las tres grandes. Al menos este año, ya no podrá ser.

Aparece video de lo que provocó la grave caída de Tadej Pogačar en La Vuelta a España

Teledeporte, en su cuenta de X, publicó un video del objeto que provocó la caída de Tadej Pogačar. Todo apunta a que fue una piedra, faltando 32 kilómetros para la meta, misma que lo desestabilizó y causó el retiro de la estrella del ciclismo mundial.

Una piedra en el camino truncó el de Tadej Pogacar.



Así fue la caída del esloveno que provocó su abandono en La Vuelta captado desde nuestra cámara de TVE. #lavuelta26 #vueltaRTVE29a pic.twitter.com/XeSYm4U9AP — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Aunque Pogacar quiso seguir, fiel a su estilo competitivo, no pudo y la imagen del momento fue la de él saliendo de la competencia en ambulancia.

Clasificación general de La Vuelta a España, tras el retiro de Tadej Pogačar

Vuelta a España 2026 — Tabla general