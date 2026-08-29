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Tadej Pogačar abandona en la Vuelta a España tras una fea caída: imágenes generan preocupación

El ciclista iba primero en la general y era el gran favorito para quedarse con la corona.

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Redacción Ciclismo
29 de agosto de 2026 a las 10:33 a. m.
Caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España.
Caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España. Foto: @teledeporte

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, líder destacado de la clasificación general, tuvo que abandonar este sábado la Vuelta a España tras sufrir una violenta caída a 32 kilómetros de la meta de la octava etapa, situada en la localidad valenciana de Xeraco.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: Jesus Herrada of Spain, Sergio Samitier of Spain and Team Cofidis and a general view of the peloton competing during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 21 a 108km stage from Alalpardo to Madrid / #UCIWT / on September 14, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
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Las alarmas se dispararon cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas con sangre, especialmente en el hombro izquierdo y en la ceja del mismo lado.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

Antes de esta edición, Pogacar solo había participado una vez en la Vuelta: fue en 2019, en su debut en una gran ronda por etapas, y entonces ganó la clasificación de los jóvenes (maillot blanco), siendo tercero en una clasificación general final ganada por su compatriota Primoz Roglic.

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Ganó tres etapas en aquel 2019 y otras tres en este 2026, en su segunda presencia en la carrera española.

Hasta este sábado, Pogacar no había abandonado nunca en una de las carreras de tres semanas del calendario.

Esta caída parece comprometer también sus opciones en el Mundial de ciclismo en ruta de finales de septiembre en Canadá, a la espera de un diagnóstico más preciso sobre la gravedad de los daños sufridos.

Tadej Pogačar.
Tadej Pogačar tras su caída en la etapa 8 de la competencia. Foto: Vuelta a España - RTVE

El abandono de Pogacar deja ahora la Vuelta más que abierta y con grandes posibilidades para los que vienen detrás.

Antes de esta octava etapa, el esloveno tenía 3 minutos y 50 segundos sobre el español Enric Mas (Movistar) y 4 minutos y 50 segundos sobre el esloveno Roglic, que relanza así sus opciones de poder conquistar la Vuelta por quinta vez en su carrera.