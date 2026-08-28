Colombia celebró top 5 en la Vuelta a España 2026: Rodríguez y Sosa se lucieron en la montaña de la etapa 7

Colombia fue protagonista en la séptima etapa de la Vuelta a España 2026, que tuvo un final en alto de primera categoría en Aramón Valdelinares.

Iván Ramiro Sosa y Juan Felipe Rodríguez en el último puerto se lanzaron juntos en busca de Wout van Aert, que lideró en buena parte del ascenso progresivo de tercera a primera categoría.

Era una batalla palmo a palmo entre más de diez escaladores por cruzar primeros la meta. Las diferencias eran pocas, la tensión total, pero quien tuvo más fuerza en sus piernas fue el que cruzó como el gran vencedor del día.

Andreas Leknessund, de Noruega, hizo uno dos con su compatriota, Tobias Halland Johannessen, ambos del Uno-X Mobility.

En lo que corresponde a los colombianos que fueron sensación durante la fracción del viernes, hay que decir que culminaron en el top 10. Rodríguez cruzó la meta a 1:13, mientras Sosa fue sexto con diferencia de 1:16.

Vuelta a España 2026 — Etapa 07

*En desarrollo…