“Son tiempos difíciles”: Adam Levine envió mensaje a afectados por terremoto en Colombia durante su concierto en Bogotá

El concierto de Maroon 5 en Bogotá tuvo un momento que tomó por sorpresa a los asistentes y que dejó de lado, por unos minutos, las canciones para darle espacio a la solidaridad. Adam Levine, vocalista de la banda, aprovechó el concierto del jueves 27 de agosto para enviar un mensaje a los colombianos afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Beyoncé donará un millón de dólares a las víctimas del terremoto en Colombia: así se repartirá la ayuda

La banda se presentó en el Coliseo MedPlus, donde miles de seguidores llegaron para disfrutar de sus principales éxitos y de las canciones que hacen parte de su actual etapa musical. El espectáculo correspondió a la gira love is Like Tour, cuya presentación en Colombia había sido reprogramada.

Antes de iniciar su show, Adam se mostró bastante agradecido y contento por estar en tierra colombiana:

“Ha pasado demasiado tiempo. Estamos tan felices de estar de vuelta, aquí, estamos muy felices. Gracias, desde el fondo de nuestro corazón estamos muy felices de estar de vuelta, ha pasado demasiado tiempo, somos Maroon 5. [...] Damas y caballeros, esta noche queremos que tengas el maldito momento de tu vida, ¿De acuerdo?“, dijo desde el escenario.

Además, hizo referencia a que la música es amada por muchos, y él quería aportar ese granito de arena: “Sé que amas la música y te amamos por eso. Está en tu ADN y nos encanta. Ha pasado tanto tiempo, pero esta noche será legendaria”, añadió.

En medio del repertorio, Levine decidió detenerse para hablar de la emergencia que golpeó a diferentes regiones del país.

El cantante expresó su solidaridad con las personas que perdieron sus viviendas y pertenencias, así como con aquellas familias que enfrentan el dolor por la muerte de alguno de sus seres queridos.

El artista también dedicó una canción a quienes continúan viviendo las consecuencias de la tragedia. Antes de interpretarla, explicó que quería utilizar ese momento para acompañar, aunque fuera a la distancia, a las personas que atraviesan una situación especialmente difícil.

“Para las personas afectadas por el terremoto, yo solo quiero darles un poco de amor a cada persona que se vio afectada o conoce a alguien que se vio afectado, que vive en el área afectada, muy muy afectada, así que, esta canción está dedicada para ustedes aquí, sé que es algo fuerte y son tiempos difíciles”, dijo.

La presentación de Maroon 5, además de reunir nuevamente a la banda con sus seguidores colombianos, terminó convirtiéndose en un espacio para recordar a las víctimas y mostrar respaldo a quienes todavía necesitan ayuda.

Lleno de empatía, Adam Levine manifestó que ellos han vivido varios terremotos en Estados Unidos, y dejó claro que no son agradables.

Karol G se unió a ‘Colombia: voces por la vida’ tras el terremoto; donó un millón de dólares y dejó emotivo mensaje. “Me dueles demasiado”

“Somos de California, hemos tenido unos terremotos allá y no son divertidos, así que solo queremos enviar mucho amor. Gracias, muchas gracias por tenernos hoy aquí”, agregó.

Para los asistentes del concierto, el mensaje del vocalista se sumó a una serie de muestras de solidaridad protagonizadas por artistas nacionales e internacionales luego de la emergencia.