Adam Levine, de Maroon 5, calló en español a Shakira en pleno show

En este intercambio de palabras en español, Levine no dudó en mostrar su talento con el idioma latino y pedir que se hablara en inglés. “Inglés, por favor”, dijo el artista, mientras la colombiana señalaba que estaba estresadísima por su error al no girarse.

En medio del diálogo, la cantante continuó lamentándose por la mala decisión que habría tomado, por lo que señaló que no entendía por qué no había oprimido el botón, además de que se quería morir al ver la oportunidad que dejó pasar con una voz latina.

“Oh, no, ¿por qué no presioné el botón? Me voy a morir. ¿Qué sucede conmigo?”, dijo la barranquillera mientras se tapaba los ojos y se corría el pelo de la cara.