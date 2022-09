El cantante Adam Levine habla de su infidelidad y se arrepiente de haber arriesgado a su familia

Después de que una modelo de Instagram dijo que tuvo una aventura con el líder de Maroon 5, Adam Levine, en un TikTok del 19 de septiembre, el famoso músico rompió el silencio en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Se está hablando mucho de mí y quiero aclarar las cosas”, decía la publicación de Instagram del 19 de septiembre. “Usé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera coqueta.

No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida”, dijo. Desde hace ocho años, el líder de la banda norteamericana está casado y tiene dos hijos con Behati Prinsloo, modelo de Victoria’s Secret. Incluso, se llegó a conocer que, supuestamente, el cantante habría buscado nombrar a una de sus hijas como la modelo que lo acusa. “Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer”, finaliza Levine en su comunicado.

¿Reunión con el Rey?

Meghan se lanzó al agua e hizo una propuesta al padre de su esposo y nuevo monarca, el rey Carlos III ¿Se reunirán? - Foto: getty images

Meghan Markle y el príncipe Harry ya habrían vuelto a California (Estados Unidos) para reencontrarse con sus dos hijos, Archie y Lilibet, a los que no ven desde hace casi dos semanas. El fallecimiento de Isabel II y las ceremonias de despedida los obligaron a permanecer en Europa más de lo planeado para terminar las solemnidades del funeral de la reina. Precisamente, en medio de los actos se pudo ver a la exactriz muy conmocionada por la pérdida de la soberana británica, a quien le propinó uno de los peores golpes en los últimos años.

Pero antes de dejar el país natal de Harry, Meghan se lanzó al agua e hizo una propuesta al padre de su esposo y nuevo monarca, el rey Carlos III. Pidió una reunión con el fin de mejorar las relaciones familiares, como lo aseguró Neil Sean, periodista de la NBC News. Además, Sean señaló que ella habría enviado una carta a Carlos con su petición antes de marcharse de Londres. En el texto, la exactriz manifestaba su disposición para reunirse con el monarca y charlar a solas.

¡Son novios!

Johnny Depp se está dando una nueva oportunidad en el amor con la que fue su abogada en los juicios de difamación que llevó en el Reino Unido - Foto: afp

Se confirmó que Johnny Depp, actor de Piratas del Caribe, se está dando una nueva oportunidad en el amor con la que fue su abogada en los juicios de difamación que llevó en el Reino Unido. “Su química es fuera de serie. Es serio lo que hay entre ellos”, dijo una fuente cercana a la nueva pareja.

Joelle Rich trabajó en el caso del actor contra un periódico del Reino Unido tras su denuncia por difamación en 2018; sin embargo, no formó parte del equipo legal que lo representó en el juicio contra su exesposa Amber Heard, a principios de este año. De hecho, estuvo presente en la sala del Tribunal de Virginia para demostrarle su “apoyo” al artista. “No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue personal”, afirmó la persona allegada a la pareja. La fuente añadió que ambos se veían “discretamente” en hoteles durante las primeras etapas de su romance.

Sin escapatoria

El drama que existe en torno a BTS y al servicio militar obligatorio sigue - Foto: getty images

Aunque parecía que pronto iba a llegar a un final, el drama que existe en torno a BTS y al servicio militar obligatorio sigue. El problema surge porque este es un servicio que están obligados a cumplir todos los jóvenes surcoreanos de entre 18 y 30 años, pero estos artistas de k-pop han intentado esquivarlo durante todo este tiempo para no interrumpir su exitosa carrera.

El debate no ha surgido con ellos, de hecho, desde el Partido Democrático de Corea del Sur se ha defendido la propuesta que flexibiliza la norma de obligatoriedad para artistas, actores y deportistas notables. Pero parece que esta propuesta no ha trascendido mucho, ya que ha sido rechazada por el ministro. En este caso, Jin es el mayor miembro del grupo y cumplirá 30 años en diciembre de 2022, por lo que su ida al servicio militar obligatorio es un tema que está a la orden del día. De funcionar, su caso sería insignia para los jóvenes coreanos que buscan una carrera artística o deportiva.

Otra vez en Estados Unidos

El concurso de belleza más famoso e importante del mundo no será en diciembre, “para darle paso a la Copa Mundial de Fútbol" - Foto: afp

A inicios de este mes, se supo que la edición 71 de Miss Universo sería aplazada para el próximo año, y aunque no se dieron más detalles al público, también se supo que el actual dueño del certamen estaría buscando venderlo a como diera lugar, algo que no ha sido posible. El concurso de belleza más famoso e importante del mundo no será en diciembre, “para darle paso a la Copa Mundial de Fútbol”, han dicho los voceros de Miss Universo a la prensa. Será el próximo 14 de enero, mientras que la sede será Nueva Orleans, momento en el que Harnaaz Sandhu hará entrega de la corona que lleva puesta desde el pasado 13 de diciembre de 2021. El hotel donde presuntamente estarán hospedadas las candidatas sería el Hyatt Place New Orleans, y se presume que ya estaría reservado, también sería para todas las personas que integran el staff de la organización.

Bogotá de conciertos

Bogotá ha vivido una de las temporadas más activas en la agenda cultural desde la reapertura tras la pandemia. - Foto: afp

Desde el fin de semana pasado, Bogotá ha vivido una de las temporadas más activas en la agenda cultural desde la reapertura tras la pandemia. Con dos fechas sold out de la banda británica Coldplay, una fecha de Dua Lipa, Ricardo Arjona y Duki en tan solo tres días, confirmaron que Bogotá está a la altura de las grandes ciudades para la realización de este tipo de eventos.

Próximamente, se llevará a cabo el Festival Cordillera con artistas como Maná, Los Fabulosos Cadillacs, Julieta Venegas y Totó la Momposina, entre muchos otros. A pesar de las críticas por la falta de escenarios, Bogotá ha creado lugares y espacios para todo tipo de público, y esto ha quedado demostrado con la gran afluencia de público a cada concierto y festival anunciado, por ejemplo, en menos de dos años de operación, el Movistar Arena recibió a su visitante un millón la semana pasada.