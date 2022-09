¿Quién es? Johnny Depp sí está saliendo con una de sus abogadas

Desde el inicio del juicio, el círculo de fans del artista Johnny Depp no querían otra cosa que el actor saliera con su abogada, Camille Vasquez, durante su caso de difamación televisado contra su exesposa, Amber Heard. Y es que a pesar de su notoria química ante las cámaras y el jurado, Vasquez negó en varias oportunidades que hubiera algo romántico entre ella y su cliente; además, recalcó que ella tiene actualmente una pareja sentimental estable.

No obstante, esta historia al día de hoy da un giro total frente a lo que esperaban los seguidores de Depp, pues Page Six informó el jueves que Depp ahora mismo sale con una de sus abogadas: Joelle Rich. La abogada londinense que representó al actor en su caso de difamación en el Reino Unido, contra The Sun, hace dos años atrás.

Aquí está todo lo que hay que saber sobre la abogada y nueva novia de Johnny Depp:

Carrera exitosa

Joelle Rich actualmente tiene una carrera llena de éxito en la abogacía y es socia del bufete londinense, Schillings.

“Tiene una gran experiencia en litigios por difamación, privacidad y derechos de autor, habiendo formado parte recientemente del equipo que ganó un importante caso de privacidad y derechos de autor en la opinión pública, y habiendo dirigido también una reciente demanda por difamación de alto perfil”, según el perfil de su empresa.

“Litigante de gran experiencia, el objetivo de Joelle es utilizar la ley para garantizar que sus clientes estén protegidos de injerencias arbitrarias en su vida personal o empresarial”, agrega la información encontrada en el empresarial.

Dama de Londres hasta cierto punto

Joelle Rich asistió a la escuela secundaria en la respetada e histórica North London Collegiate School. El colegio, fundado en 1850, es “una escuela diurna independiente de primer orden para niñas de 4 a 18 años”, según LinkedIn.

Asimismo, la abogada también recibió su educación superior en el Reino Unido. Dicho esto, estudió Derecho en la Universidad de Birmingham de 2003 a 2006.

Tras la universidad, continuó sus estudios en la BPP Law School, donde se especializó en Medios de Comunicación y Entretenimiento, Propiedad Intelectual y Adquisiciones Comerciales y Privadas, según su perfil en la red social Linkedin.

Asuntos de privacidad

Aunque se encarga de casos de alto perfil, Rich es claramente alguien que disfruta de su privacidad.

La cuenta de Instagram de Rich está configurada como privada y solo tiene algo más de 200 seguidores. Sin embargo, parece relativamente activa en las redes sociales, ya que tiene 1.256 publicaciones compartidas en su página privada.

La abogada es casada y con hijos

La actual novia del actor Johnny Depp está actualmente casada, pero según la información extraoficial ella se ha separado después de conocer a Depp durante su juicio.

Así lo confirmó un informante cercano a la mujer, quien dijo al US Weekly que ella estaba casada cuando Rich y la estrella de Piratas del Caribe se conocieron por primera vez, pero que ahora se está divorciando de su marido.

En ese sentido, y según esta persona, la abogada de Depp y su cónyuge están separados, pero supuestamente comparten dos hijos.