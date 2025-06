62 años de Johnny Depp: el actor que convirtió su vida en una leyenda

A lo largo de su carrera, Depp ha encarnado personajes complejos y variados, desde el carismático capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, hasta el periodista Raoul Duke en Fear and Loathing in Las Vegas. Estas interpretaciones no solo le han valido premios y reconocimientos, sino que lo han colocado en un lugar especial en el corazón del público y la crítica.