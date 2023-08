Reapareció: Johnny Depp vuelve a dejarse ver en público luego de ser encontrado inconsciente

No obstante, las consecuencias fueron inminentes. Estudios decidieron cancelar a la celebridad y retirarle importantes contratos, que ya estaban entre sus manos listos para ser firmados o renovados.

La agrupación musical comunicó a sus seguidores que no podrían realizar el show programado. “Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas” , se leía en redes sociales.

Pasaron los días y el mundo siguió sin conocer qué había sucedido con el actor que le dio vida al inolvidable Jack Sparrow en las cintas de Piratas del caribe, sin embargo, finalmente se supo que la inconsciencia de Depp se debió a una ingesta desmesurada de alcohol, que no acarreó ningún tipo de problema grave de salud, más que el darle uno de los sustos más grandes de su vida a su familia, su banda y su equipo de trabajo.

No se había sabido nada más del tema hasta hace pocas horas que portales de entretenimiento como Page Six publicaron las nuevas imágenes del actor caminando por las calles como si nada hubiera pasado, a excepción de un bastón que lo acompaña no solo en su rutina cotidiana, sino que también lo lleva a las presentaciones que ya retomó con su banda musical.