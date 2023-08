“Me gustan mayores”: Paola Turbay confesó cómo le gustan los hombres, ¿qué más dijo la exreina de belleza?

Paola Turbay continúa acaparando la atención de la prensa rosa colombiana, ¿y cómo no?, si los seguidores de Ana de nadie , telenovela que llegó a su fin, quedaron impactados por su interpretación de Ana Ocampo , la protagonista.

“Uno de 50 [risas]… Sí, sí, sí. Yo tengo mi cincuentón y es fantástico. La verdad, a mí me gustan los hombres mayores o de mi edad. No me vería ni con uno, ni con dos, ni con tres de 25″, dijo Paola Turbay.