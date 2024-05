Periodista de Noticias Caracol confesó que denunció a su expareja por problema con sus hijos: “Fue difícil”

María Lucía Fernández reveló que denunció a su exesposo por tema relacionado con sus hijos

“Un bebé de brazos, de teta todavía, y tomé la decisión de separarme, porque no estaba funcionando el matrimonio y porque evitamos y evité llegar a otras dimensiones como de depresión o de odio o inclusive de maltrato, no físico , pero sí maltrato verbal o emocional, entonces antes de llegar a esta etapa, algo que se veía venir, era mejor tomar la decisión”, dijo María Lucía.

De manera serena, la presentadora del informativo aseguró que no es la primera mujer a la que le toca enfrentar este tipo de situaciones, pues es algo que la mayoría enfrenta en el día a día . Sin embargo, reveló que algo que sí la marcó fue que ella se vio en la responsabilidad de responder sola en la parte económica por sus hijos.

“Económicamente, empecé a asumir la responsabilidad de los hijos con muy poca ayuda. Hice un proceso, no porque me faltara económicamente, sino por dignidad y porque este ejercicio lo tienen que hacer las mujeres en Colombia. Si el papá no responde económicamente, lo que debe hacer por los hijos, aquí hay unos espacios y unas denuncias penales por inasistencia familiar”, afirmó.