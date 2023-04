¿Ha cambiado mucho? Así se veía la presentadora María Lucía Fernández cuando era joven

María Lucía Fernández es una de las presentadoras más queridas y recordadas en el país, pues lleva más de 30 años en la televisión colombiana y la mayoría en Caracol Televisión, donde ha compartido set con periodistas y presentadores de la talla de Jorge Alfredo Vargas, Mónica Jaramillo, Vanessa de la Torre, Juanita Gómez, Luis Carlos Vélez, Alejandra Giraldo, entre otros.

‘Malú’, como todos la llaman cariñosamente, es una de las más experimentadas a la hora de transmitir las noticias en televisión y se ha hecho a un prestigio y una credibilidad innatas que la han llevado a ganarse el premio India Catalina a Mejor presentadora de noticias, además de poder diversificar su talento en diferentes formatos como el noticiero y programas de investigación como Séptimo día y Código Caracol.

Foto: Archivo SEMANA. Alfonso Reina. - Foto: Foto: Archivo SEMANA. Alfonso Reina.

Pero Fernández no siempre fue la mujer con porte perfecto y sonrisa genuina que se ve todos los días en la edición central de Noticias Caracol. En su época de estudiante, ‘Malú’ tuvo que buscar diferentes alternativas para costear su carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, lo que la llevó a convertirse de forma momentánea en modelo, faceta que a veces rememora en sesiones de fotos que le hacen para sus entrevistas en diferentes medios de comunicación.

Ella misma ha mostrado recuerdos de su etapa de modelaje en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde posteó una imagen junto a su amigo y colega Tony Márquez, en la que se les ve posando con un estilismo étnico muy propio de los años 90, donde su juventud estaba a flor de piel.

Esa piel tersa, ojos penetrantes y sonrisa única siguen estando presentes en el rostro de ‘Malú’, quien prefiere mostrar la fauna colombiana en su perfil de Instagram y algunos momentos memorables de su vida, como sus viajes a pueblos icónicos de Colombia como Barichara, y algunas anécdotas vividas con sus compañeros de set en transmisiones especiales de elecciones o hechos extraordinarios.

Foto: Archivo SEMANA - Alexandra Ruíz. - Foto: Foto: Archivo SEMANA - Alexandra Ruíz.

Sin embargo, sus fans sí postean mucho más de la periodista y en TikTok están circulando imágenes de la evolución física y profesional de Fernández, aprovechando las veces que dejó que lentes de revistas capturaran su belleza y elegancia para editoriales y artículos que hoy son recuerdos inolvidables para la bogotana.

En el video que se puede ver en la cuenta de Colombiatv_ en Tik Tok, centenares de fanáticos de la periodista han expresado su amor y cariño en la sección de comentarios, dejándole claro que ella es una de las caras amables de la actualidad del país y que con su profesionalismo enaltece la labor de todos los periodistas del país.

“Hermosa desde siempre”, “esta mujer es muy bella”, “muy hermosa esa presentadora”, “Malú no se envejece”, “bella y muy recatada”, “siempre bella y excelente profesional”, “ahora estás más bonita y elegante”, “siempre te he visto igual de bonita, no te pasa ni la luz”, “Malú que linda en tus años mozos, con razón tu porte y elegancia”, “sigues conservando la misma belleza”, “Malú siempre ha sido hermosa y ahora está más que nunca”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.

María Lucía Fernández, habla como presentadora del foro: "Política de Drogas, tras 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán, ¿Qué tanto hemos avanzado?". Hotel Marriot, viernes 15 de agosto de 2014, Bogotá, Colombia. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA - Foto: Carlos Julio Martinez Semana

Uno de los asuntos que más disfruta ‘Malu’ es hacer senderismo y caminatas ecológicas por algunos lugares naturales a las afueras de Bogotá. En dichos paseos, Fernández cambia sus outfits elegantes de blazers, blusas de seda monocromáticas, pantalones sastre y tacones para lucir botas de alpinismo, camuflados muy cómodos y prácticos para caminar, camisetas ligeras que dejen respirar y accesorios como sombreros y bastones especiales para poder alcanzar las cimas de las montañas donde puede disfrutar del aire puro.